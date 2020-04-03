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Был в тяжелом состоянии: "слуга народа" поборол уханьскую хворь

3 апреля 2020, 20:24

Народный избранник сообщил, что вылечился от коронавируса.

Руслан Горбенко
Руслан Горбенко пошел на поправку и поборол китайскую хворь / facebook.com/ruslan.gorbenko.7

Народный избранник от Слуги народа, у которого ранее обнаружили жуткий китайский коронавирус, вылечился от опасного недуга.

Как написал он на своей странице в Facebook, в понедельник его выпишут из больницы.

"ПЦР-тест дал сегодня отрицательный результат. В понедельник выпишут домой. При поступлении состояние было тяжелым", - отметил нардеп.

Он также рассказал, чем какие лекарства он принимал для того, чтобы побороть болезнь и поблагодарил медицинский персонал инфекционного отделения Александровской больницы Киева.

Коронавирус у народных депутатов

Ранее Главред писал, что народный избранник от Слуги народа Руслан Горбенко попал в больницу с подозрением на коронавирус. Он сдал два теста - один оказался отрицательным, другой - положительным. Позже у него таки подтвердили инфицирования коронавирусом.

Горбенко уверял, что за границей в последнее время не был и с уже заболевшими коронавирусом коллегами не общался, на заседание приходил в маске.

Как ранее сообщал Главред, у еще одного народного депутата обнаружили опасный коронавирус. На этот раз им стал представитель от партии "Оппозиционная платформа За жизнь Александр Лукашев. 

коронавирус в Украине китайский коронавирус Слуга народа
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