Разумков о внеочередном заседании Рады: когда состоится и что рассмотрят

Разумков считает, что Рада может собраться 9 или 10 апреля / УНИАН

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, внеочередное заседание Рады может состояться в четверг, 9 апреля.

Как заявил он в эфире Украина 24, главным вопросом будет рассмотрение изменений в государственный бюджет на 2020 год.

"Я думаю, что на этой неделе так же будет внеочередное заседание ВР. Я думаю, что это будет происходить до конца недели. Возможно, четверг, возможно - пятница", - сказал глава парламента.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, когда Рада примет "коронавирусные" изменения в бюджет

"Главным вопросом будут изменения в бюджет. Достаточно плодотворно сотрудничает профильный комитет, Кабмин, Минфин. Я думаю, что в ближайшее время, их доработка уже будет предложена народным депутатам. Будут учтены те поправки и предложения, которые также появятся. На внеочередном заседании мы будем рассматривать этот вопрос", - добавил Разумков.

Ранее Главред писал, что первый замглавы фракции Слуга народа в парламенте Александр Корниенко заявил, что ВР может провести внеочередное заседание 8 или 9 апреля.

Напомним, депутаты Верховной Рады 31 марта на внеочередном заседании парламента большинством голосов поддержали открытие рынка земли. За свободную продажу земли в стране отдали голоса 259 народных депутатов.