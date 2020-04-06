Когда Рада соберется на внеочередное заседание: в Слуге народа назвали примерную дату

Александр Корниенко / Фото РБК-Украина

Внеочередное заседание Верховной Рады может состоятся 8 или 9 апреля. Об этом сообщил глава партии Слуга народа и первый замглавы фракции СН в Верховной Раде Александр Корниенко, который ранее высказал свое мнение, когда в Украине закончится карантин.

По его словам, по время заседания будут рассматриваться вопросы о рынке земли и реформе банковской системы. Кроме того, в Раде планируют принять ряд социальных программ по поддержке населения в период карантина.

"Вопросы ближайших внеочередных сессий – это изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и нуждающихся в помощи социальных групп, и закон о национализированных банках", - рассказал Корниенко в интервью РБК-Украина.

Заместитель главы фракции СН в парламенте отметил, что окончательное принятие банковского закона снимет последние препятствия для продолжения сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

"Кроме того, нужно защитить земельную реформу, отклонив проекты постановлений, которыми оппоненты пытаются ее оспорить и заблокировать. Мы узнали, что к банковскому законопроекту подано около 5 тысяч поправок. Есть информация, что всего их будет 8 тысяч, то есть абсолютный рекорд", - заявил он.

Также нардеп отметил, что банковский закон не встретил сильного сопротивления в парламенте – его принятие в большей мере пытаются блокировать через медиапространство и общественность. По его мнению, попытка его обжалования в Конституционном суде также может провалиться – оппозиционные политики могут не набрать достаточно подписей для обращения в КСУ.

Напомним, депутаты Верховной Рады 31 марта на внеочередном заседании парламента большинством голосов поддержали открытие рынка земли. За свободную продажу земли в стране отдали голоса 259 народных депутатов. Слуга народа — 206, Европейская солидарность — 23, Голос — 13, Доверие — 12, внефракционные — 5. Рынок земли начнет работать с июля 2021 года.

Обсуждение закона об открытии рынка земли длилось в парламенте свыше 16 часов. Депутаты рассмотрели и отклонили более ста поправок. Голосование состоялось лишь после того, как в зал заседаний Верховной Рады пришел президент Владимир Зеленский.