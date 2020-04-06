Когда закончится карантин в Украине: в Слуге народа дали прогноз

Александр Корниенко высказался о том, когда закончится карантин/ Фото РБК-Украина

Карантин в Украине могут продлить и после 24 апреля. Такое мнение высказал глава партии Слуга народа и первый замглавы фракции СН в Верховной Раде Александр Корниенко.

Он предполагает, что карантин в нынешнем виде может закончиться в середине мая.

"Это скорее интуитивно, видя динамику и то, что карантинные меры действуют – у нас пока что немного более пологая кривая заболеваемости по сравнению с другими европейскими странами", – сказал Корниенко в интервью РБК-Украина.

Политик добавил, в Украине эпидемия коронавируса началась позже, чем в других странах, поэтому власть лучше подготовилась по карантинным мерам.

"Поэтому есть такие осторожные надежды, что примерно в середине мая все это закончится", – отметил Корниенко.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 6 апреля

Как сообщал Главред, с понедельника, 6 апреля, в Украине ужесточается карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В частности, с сегодняшнего дня украинцы будут обязаны находиться в общественных местах в масках. За отсутствие защитного средства граждан могут наказать штрафом.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.