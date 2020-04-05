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В Киеве могут запретить движение частных авто: Кличко назвал условие

5 апреля 2020, 12:05

В столице могут ввести еще более жесткие правила карантина.

Пробки в Киеве
Движение частных авто в Киеве могут запретить / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о новых возможных ограничительных мерах на карантине, которые могут быть введены в столице в случае ухудшения эпидемической ситуации.

По его словам, в городе могут запретить движение частного транспорта.

"В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, для того, чтобы не было инфекционного взрыва, где могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч людей, мы однозначно будем принимать более жесткие правила, и можем прекратить вообще передвижение по улицам нашего города для частного транспорта", - сказал Кличко в эфире телеканала ZIK.

По словам столичного градоначальника, власть должна просчитывать возможный "плохой сценарий" и не допускать тех ошибок, которые были допущены другими странами.

Кличко также отметил, что, по протоколу Всемирной организации здравоохранения, для умерших от коронавируса предусмотрена кремация, а не захоронение.

"Я не хочу никого пугать, но по протоколу, который нам прислала Всемирная организация, должна быть кремация, и, к сожалению, никаких мер, связанных с погребением", - отметил мэр Киева.

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Напомним, мэр столицы Виталий Кличко обнародовал свежие данные о количестве больных коронавирусом в Киеве по состоянию на воскресенье, 5 апреля. По его словам, за минувшие сутки был зафиксирован еще 31 случай заражения COVID-19.  В частности, заболели 18 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 13 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет. 

Как сообщал Главред, по состоянию на утро 5 апреля с начала вспышки Ковид-19 в мире зарегистрировали 1 202 236 случаев заражения. В Украине подтверждено уже 1251 случай коронавируса. 

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

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