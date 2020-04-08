ЧП в Украине: в ОП рассказали, о чем договорились с Зеленским

Власти готовы ввести чрезвычайное положение в Украине, чтобы заставить людей сидеть по домам.
Чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса могут ввести в любой момент. Этот вопрос уже обсудили с президентом Владимиром Зеленским.
"Такая возможность (введение чрезвычайного положения – ред.) всегда есть. Но мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными", – заявил в интервью Украинской правде заместитель председателя Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко.
Читайте такжеЧрезвычайная ситуация в Украине: что нужно знать и чем отличается от ЧППри этом он пожаловался, что далеко не все украинцы соблюдают карантин. Поэтому ЧП в Украине вполне могут ввести – если власть "без чрезвычайного положения не сможет остановить распространение коронавируса". И сделают это в первую очередь для того, чтобы заставить людей сидеть по домам.
В то же время, если сравнивать с другими странами, Украина сейчас идет по оптимистичному сценарию распространения коронавируса, добавил Тимошенко.
Ранее опрос показал, что почти половина опрошенных украинцев поддержали бы введение чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса.
Режим чрезвычайной ситуации - что это и как долго продлится
25 марта на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о вводе в Украине режима чрезвычайной ситуации.
Режим будет действовать месяц, до 24 апреля. По словам Шмыгаля, он может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию коронавируса COVID-19 до первоначально установленного срока.
Что такое режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации – это режим, во время которого территория находится в состоянии максимальной готовности к опасности, вводится ряд ограничений.
Чрезвычайная ситуация в Украине: какие ограничения вводятся
- Граждане должны соблюдать карантин;
- Ограничение работы общественного транспорта;
- Закрытие торговых и развлекательных центров;
- Изменение работы магазинов, банков, аптек, автозаправок, ритуальных услуг, отделений почты.
- Режим чрезвычайного положения вводится в исключительной ситуации, когда "жизнь нации" находится под угрозой.
В чем разница между режимом ЧС и режимом ЧП
В отличие от режима чрезвычайного положения, при режиме ЧС не нарушаются конституционные права граждан. При введении чрезвычайного положения ограничительные меры намного строже.
Какие ограничения вводятся при режиме ЧП:
- Ограничение свободы передвижения по территории;
- Ограничение движения транспортных средств и их обзор;
- Усиление охраны общественного порядка и объектов;
- Запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
- Возможно отчуждения или изъятия имущества.
Для введения в Украине чрезвычайного положения необходимы решения президента и Верховной Рады. Сначала президент подписывает указа о введении ЧП, а позже парламент утверждает его ввод.