ЧП в Украине: в ОП рассказали, о чем договорились с Зеленским

Чрезвычайное положение в Украине – в ОП рассказали, о чем договорились с Зеленским / УНИАН

Чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса могут ввести в любой момент. Этот вопрос уже обсудили с президентом Владимиром Зеленским.

"Такая возможность (введение чрезвычайного положения – ред.) всегда есть. Но мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными", – заявил в интервью Украинской правде заместитель председателя Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Читайте такжеЧрезвычайная ситуация в Украине: что нужно знать и чем отличается от ЧППри этом он пожаловался, что далеко не все украинцы соблюдают карантин. Поэтому ЧП в Украине вполне могут ввести – если власть "без чрезвычайного положения не сможет остановить распространение коронавируса". И сделают это в первую очередь для того, чтобы заставить людей сидеть по домам.

В то же время, если сравнивать с другими странами, Украина сейчас идет по оптимистичному сценарию распространения коронавируса, добавил Тимошенко.

Ранее опрос показал, что почти половина опрошенных украинцев поддержали бы введение чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса.