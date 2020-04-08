УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

ЧП в Украине: в ОП рассказали, о чем договорились с Зеленским

8 апреля 2020, 22:34

Власти готовы ввести чрезвычайное положение в Украине, чтобы заставить людей сидеть по домам.

Чрезвычайное положение в Украине – в ОП рассказали, о чем договорились с Зеленским
Чрезвычайное положение в Украине – в ОП рассказали, о чем договорились с Зеленским / УНИАН

Чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса могут ввести в любой момент. Этот вопрос уже обсудили с президентом Владимиром Зеленским.

"Такая возможность (введение чрезвычайного положения – ред.) всегда есть. Но мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными", – заявил в интервью Украинской правде заместитель председателя Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Читайте такжеЧрезвычайная ситуация в Украине: что нужно знать и чем отличается от ЧППри этом он пожаловался, что далеко не все украинцы соблюдают карантин. Поэтому ЧП в Украине вполне могут ввести – если власть "без чрезвычайного положения не сможет остановить распространение коронавируса". И сделают это в первую очередь для того, чтобы заставить людей сидеть по домам.

В то же время, если сравнивать с другими странами, Украина сейчас идет по оптимистичному сценарию распространения коронавируса, добавил Тимошенко.

Ранее опрос показал, что почти половина опрошенных украинцев поддержали бы введение чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса.

Режим чрезвычайной ситуации - что это и как долго продлится

25 марта на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о вводе в Украине режима чрезвычайной ситуации.

Режим будет действовать месяц, до 24 апреля. По словам Шмыгаля, он может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию коронавируса COVID-19 до первоначально установленного срока.

Что такое режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации – это режим, во время которого территория находится в состоянии максимальной готовности к опасности, вводится ряд ограничений.

Чрезвычайная ситуация в Украине: какие ограничения вводятся

  • Граждане должны соблюдать карантин;
  • Ограничение работы общественного транспорта;
  • Закрытие торговых и развлекательных центров;
  • Изменение работы магазинов, банков, аптек, автозаправок, ритуальных услуг, отделений почты.
  • Режим чрезвычайного положения вводится в исключительной ситуации, когда "жизнь нации" находится под угрозой. 

В чем разница между режимом ЧС и режимом ЧП

В отличие от режима чрезвычайного положения, при режиме ЧС не нарушаются конституционные права граждан. При введении чрезвычайного положения ограничительные меры намного строже.

Какие ограничения вводятся при режиме ЧП:

  • Ограничение свободы передвижения по территории;
  • Ограничение движения транспортных средств и их обзор;
  • Усиление охраны общественного порядка и объектов;
  • Запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
  • Возможно отчуждения или изъятия имущества.

Для введения в Украине чрезвычайного положения необходимы решения президента и Верховной Рады. Сначала президент подписывает указа о введении ЧП, а позже парламент утверждает его ввод.

чрезвычайная ситуация чрезвычайное положение Кирилл Тимошенко коронавирус коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «ЧП в Украине: в ОП рассказали, о чем договорились с Зеленским». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:51
"Виноваты печенеги": рунет взорвался после обращения Путина к народу
22:45
Доктор Вера 2 сезон - когда смотреть продолжение Видео
22:34
ЧП в Украине: в ОП рассказали, о чем договорились с Зеленским Видео
22:09
Феномен Николаева: мэр объяснил отсутствие в области зараженных Covid-19 Видео
22:08
У Зеленского озвучили сроки следующего обмена пленными – ждать недолго
22:01
Брюнетка-порнозвезда завела фанатов красивым телом на фото Фото
21:43
Браслеты для всех: в Google назвали три признака окончания эпидемия COVID-19 Видео
21:18
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: потайные запасы и радужная любовь Видео
21:14
Названы три причины, почему коронавирус чаще убивает мужчин, чем женщин - The Times
21:09
Поздравления на Песах 2020 – открытки и тексты радостные
21:00
Перші Ластівки: 5 серия и 6 серия смотреть онлайн 08-04-2020 Видео
20:54
В МОЗ озвучили план, как вообще избежать пика Covid-19 в Украине Видео
20:30
У каждого своя ложь 5 серия смотреть онлайн 08-04-2020 Видео
20:22
Укрзализныця обеспечила сотрудников масками из бумажных салфеток
20:18
Пандемия коронавируса: Комаровский сказал, что лучше не носить Видео
20:06
Повышение пенсий снова зависло: дата внеочередной Рады перенесена
19:54
"Готов быть мальчиком для битья": Малахов тонко поиздевался над Лещенко в ответ на обвинения
19:29
Всплеск домашнего насилия: как уберечься и куда обращаться за помощью на карантине
19:25
Эпидемиолог назвал панацею от злого китайского вируса Видео
18:59
Под Херсоном из обсервации сбежали 15 украинцев, вернувшихся из Крыма
18:44
"Зло вернется": астролог предупредила об угрозах ближайших дней
18:42
В онлайн-уроках для школьников нашли очередную вопиющую ошибку Видео
18:22
У Путина отреагировали на предложение уйти с Донбасса и вернуть Крым из-за пандемии
18:21
Закрывать границы до июня нет смысла - инфекционист
18:12
"Не позорься, пошлятина": Лолита показала белье в вырвиглазном наряде
18:00
Когда отказаться от новых отношений и покупок: астролог назвала даты
17:41
Twitch изменил политику в отношении голой груди и ягодиц
17:27
ВОЗ озвучила рекомендации Украине по завершению карантина
17:16
Коронавирус напал на Киево-Печерскую лавру: заболели более половины священнослужителей Видео
16:40
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 8 апреля
16:34
Море огня и столб черного дыма: в Киеве возник мощный пожар Видео
16:27
Ловушка уханьской заразы: ученые узнали, сколько дней Ковид-19 живет в человеке молча Видео
16:20
У каждого своя ложь - график выхода, актеры и роли Видео
16:01
В Steam стартовала распродажа крутых игр по комиксам DC
16:01
На Порошенко завели уголовное дело за злоупотребления: стали известны детали
15:45
"Губит иммунитет": врач назвал неожиданную причину болезней Видео
15:27
Как хоронить умерших от Ковид-19: Минздрав призвал украинцев не целовать покойника Видео
15:20
Названа самая распространенная интернет-угроза в Украине в разгар коронавируса
15:11
"Трюк с обезьяной": в Сети высмеяли новые откровения "слуги народа" Тищенко Видео
14:39
Хирург назвал самые "яркие" симптомы уханьской заразы Видео
14:20
Новый скандал с онлайн-уроками: школьников учили роликом с ошибкой Видео
14:01
Stay Home Show с Женей Галичем смотреть онлайн новый выпуск 08-04-2020 Видео
13:50
Как безопасно снять гель-лак дома - простая пошаговая инструкция
13:47
Отмена карантина с 14 апреля: Шмыгаль рассказал, когда народ выпустят из-под замка Видео
13:46
Rozetka, АТБ и Новая Почта теперь будут доставлять продукты и товары прямо на дом
13:38
В плане Кабмина по выходу из карантина нашли плагиат: интересные детали
13:28
Единственный День ангела Аллы в 2020 году – стильные открытки и тексты
13:26
Самый трагический день в США: злая болезнь убила колоссальное число людей Видео
12:55
Полявидение - что будет в программе Оли Поляковой - 08-04-2020 Видео
12:51
Крупнейшую игровую выставку Е3 2020 отменили окончательно
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять