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В Кабмине заговорили о чрезвычайном положении: названы условия

26 марта 2020, 10:57

Украинцы не выполняют предписаний карантина, подчеркнул Алексей Резников.

маска, карантин
Украинцы не выполняют предписаний карантина / УНИАН

Конституция говорит о том, что у парламента есть два дня, чтобы собраться и легитимизировать введении в Украине режима чрезвычайного положения, заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

При этом он рассказал о том, как можно провести заседание парламента с минимальными рисками для народных депутатов.

"Мысль следующая: я бы на месте Дмитрия Разумкова сделал такую штуку: в одни двери в зал входит 10 человек, открыта процедура голосования, они нажимают свои кнопки... 10 человек вышли из зала – следующие 10 зашли... Вот так они могли бы проголосовать, не подвергая себя риску", - подчеркнул он в интервью Бацман.

В то же время вице-премьер оценил вероятность издания указа президента о введении чрезвычайного положения.

"Это вполне возможно, но принятие решения будет базироваться на скорости распространения эпидемии. Мы с вами говорили, что люди не выполняют предписаний, не выполняют рекомендаций, садятся в автобусы и таким образом подвергают себя и других опасности. Если это в течение дня – двух не изменится, придется, видимо, помогать. Поэтому для меня не будет удивлением, если такое решение будет принято", - добавил Резников.

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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10.00 26 марта в Украине зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных.

Режим чрезвычайной ситуации - что это и как долго продлится

25 марта на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о вводе в Украине режима чрезвычайной ситуации.

Режим будет действовать месяц, до 24 апреля. По словам Шмыгаля, он может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию коронавируса COVID-19 до первоначально установленного срока.

Что такое режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации – это режим, во время которого территория находится в состоянии максимальной готовности к опасности, вводится ряд ограничений.

Чрезвычайная ситуация в Украине: какие ограничения вводятся

  • Граждане должны соблюдать карантин;
  • Ограничение работы общественного транспорта;
  • Закрытие торговых и развлекательных центров;
  • Изменение работы магазинов, банков, аптек, автозаправок, ритуальных услуг, отделений почты.
  • Режим чрезвычайного положения вводится в исключительной ситуации, когда "жизнь нации" находится под угрозой. 

В чем разница между режимом ЧС и режимом ЧП

В отличие от режима чрезвычайного положения, при режиме ЧС не нарушаются конституционные права граждан. При введении чрезвычайного положения ограничительные меры намного строже.

Какие ограничения вводятся при режиме ЧП:

  • Ограничение свободы передвижения по территории;
  • Ограничение движения транспортных средств и их обзор;
  • Усиление охраны общественного порядка и объектов;
  • Запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
  • Возможно отчуждения или изъятия имущества.

Для введения в Украине чрезвычайного положения необходимы решения президента и Верховной Рады. Сначала президент подписывает указа о введении ЧП, а позже парламент утверждает его ввод.

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