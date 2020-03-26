В Кабмине заговорили о чрезвычайном положении: названы условия

Украинцы не выполняют предписаний карантина / УНИАН

Конституция говорит о том, что у парламента есть два дня, чтобы собраться и легитимизировать введении в Украине режима чрезвычайного положения, заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

При этом он рассказал о том, как можно провести заседание парламента с минимальными рисками для народных депутатов.

"Мысль следующая: я бы на месте Дмитрия Разумкова сделал такую штуку: в одни двери в зал входит 10 человек, открыта процедура голосования, они нажимают свои кнопки... 10 человек вышли из зала – следующие 10 зашли... Вот так они могли бы проголосовать, не подвергая себя риску", - подчеркнул он в интервью Бацман.

В то же время вице-премьер оценил вероятность издания указа президента о введении чрезвычайного положения.

"Это вполне возможно, но принятие решения будет базироваться на скорости распространения эпидемии. Мы с вами говорили, что люди не выполняют предписаний, не выполняют рекомендаций, садятся в автобусы и таким образом подвергают себя и других опасности. Если это в течение дня – двух не изменится, придется, видимо, помогать. Поэтому для меня не будет удивлением, если такое решение будет принято", - добавил Резников.

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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10.00 26 марта в Украине зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных.