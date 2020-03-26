В Кабмине заговорили о чрезвычайном положении: названы условия

Украинцы не выполняют предписаний карантина, подчеркнул Алексей Резников.
Конституция говорит о том, что у парламента есть два дня, чтобы собраться и легитимизировать введении в Украине режима чрезвычайного положения, заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
При этом он рассказал о том, как можно провести заседание парламента с минимальными рисками для народных депутатов.
"Мысль следующая: я бы на месте Дмитрия Разумкова сделал такую штуку: в одни двери в зал входит 10 человек, открыта процедура голосования, они нажимают свои кнопки... 10 человек вышли из зала – следующие 10 зашли... Вот так они могли бы проголосовать, не подвергая себя риску", - подчеркнул он в интервью Бацман.
В то же время вице-премьер оценил вероятность издания указа президента о введении чрезвычайного положения.
"Это вполне возможно, но принятие решения будет базироваться на скорости распространения эпидемии. Мы с вами говорили, что люди не выполняют предписаний, не выполняют рекомендаций, садятся в автобусы и таким образом подвергают себя и других опасности. Если это в течение дня – двух не изменится, придется, видимо, помогать. Поэтому для меня не будет удивлением, если такое решение будет принято", - добавил Резников.
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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10.00 26 марта в Украине зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных.
Режим чрезвычайной ситуации - что это и как долго продлится
25 марта на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о вводе в Украине режима чрезвычайной ситуации.
Режим будет действовать месяц, до 24 апреля. По словам Шмыгаля, он может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию коронавируса COVID-19 до первоначально установленного срока.
Что такое режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации – это режим, во время которого территория находится в состоянии максимальной готовности к опасности, вводится ряд ограничений.
Чрезвычайная ситуация в Украине: какие ограничения вводятся
- Граждане должны соблюдать карантин;
- Ограничение работы общественного транспорта;
- Закрытие торговых и развлекательных центров;
- Изменение работы магазинов, банков, аптек, автозаправок, ритуальных услуг, отделений почты.
- Режим чрезвычайного положения вводится в исключительной ситуации, когда "жизнь нации" находится под угрозой.
В чем разница между режимом ЧС и режимом ЧП
В отличие от режима чрезвычайного положения, при режиме ЧС не нарушаются конституционные права граждан. При введении чрезвычайного положения ограничительные меры намного строже.
Какие ограничения вводятся при режиме ЧП:
- Ограничение свободы передвижения по территории;
- Ограничение движения транспортных средств и их обзор;
- Усиление охраны общественного порядка и объектов;
- Запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
- Возможно отчуждения или изъятия имущества.
Для введения в Украине чрезвычайного положения необходимы решения президента и Верховной Рады. Сначала президент подписывает указа о введении ЧП, а позже парламент утверждает его ввод.