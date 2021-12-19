Делегация Когресса США посетила Украину

Главным вопросом было наращивание войск у границы с Украиной.
Украину посетила делегация Конгресса США. В рамках визита состоялся разговор о военном наращивании российских войск вокруг страны, пишет американское посольство в Киеве.
"Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и подчеркнуть двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории", – сказано в сообщении.
Также известно, что на этой неделе группа сенаторов США зарегистрировала Акт гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны.
Войска России у границ Украины
О концентрации военных подразделений РФ у рубежей Украины в конце октября сообщили американские издания The Washington Post и Politico. Они продемонстрировали спутниковые снимки передислокации российских войск.
Встреча Байдена и Путина по видеосвязи состоялась 7 декабря. По итогам переговоров в Белом доме сообщили, что Байден поддержал Украину, осудил действия РФ по войскам у украинских границ и не предоставил Москве гарантий о нерасширении НАТО на восток и отказа Киева на курс в Североатлантический альянс.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не откажется от планов по вступлению в НАТО взамен на гарантии Москвы, поскольку украинское государство не верит обещаниям РФ.
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