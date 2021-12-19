"Хочу Украину и Северный полюс": канадская газета создала карикатуру на Путина

Владимир Путин "прославился" своими желаниями по поводу Украины / Reuters

Канадское издание The Star потролило президента России Владимира Путина из-за его желания захватить Украину.

СМИ разместило на своем сайте карикатуру на главу РФ.

На изображении Санта-Клаус читает полученное письмо с желаниями из России.

"Дорогой Санта! Хочу получить то, что мое. 1. Украину. 2. Северный полюс. В. Путин", - сказано в "письме".

Напомним, Россия продолжает наращивать военную мощь возле границ с Украиной. Опубликованы новые доказательства переброски армейских частей.

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Войска России у границ Украины

О концентрации военных подразделений РФ у рубежей Украины в конце октября сообщили американские издания The Washington Post и Politico. Они продемонстрировали спутниковые снимки передислокации российских войск.

Встреча Байдена и Путина по видеосвязи состоялась 7 декабря. По итогам переговоров в Белом доме сообщили, что Байден поддержал Украину, осудил действия РФ по войскам у украинских границ и не предоставил Москве гарантий о нерасширении НАТО на восток и отказа Киева на курс в Североатлантический альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не откажется от планов по вступлению в НАТО взамен на гарантии Москвы, поскольку украинское государство не верит обещаниям РФ.

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