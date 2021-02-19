Дипломат заявил о провале Минских соглашений и объяснил, как действовать Украине

Украине нужно привлечь США к переговорам по Донбассу - дипломат/ УНИАН

Официальный Киев должен провести серьезную работу над тем, чтобы продемонстрировать неэффективность Минских договоренностей в процессе урегулирования конфликта на Донбассе. Украине следует убедить в этом Запад и изучить возможность приглашения в формат переговоров Вашингтона, заявил в эфире телеканала Украина 24 украинский дипломат Владимир Хандогий.

По его словам, нужно понимать, что действующие договоренности по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе больше не эффективны. Вследствие этого Украине следует стремиться к их пересмотру и полной перезагрузке дискуссии. Киев должен убедить в этом Запад.

"Нужна настойчивая переговорная работа со стороны Украины и наших партнеров. Нужно поднимать этот вопрос, причем не через СМИ, а просто убеждать наших партнеров в том, что Минские договоренности не работают", - отметил Хандогий.Читайте такжеУкраина объяснила, почему присоединение Донбасса – катастрофа для России

Дипломат полагает, что Украине нужно пригласить на переговоры по Донбассу США или другие государства. Такой шаг должен усилить позицию Киева.

"Нам нужно расширять круг участников переговорного процесса, приглашать на свою сторону США. В любом случае механизм, который имеет четыре точки, Нормандский формат, не в состоянии решить проблему такой глубины и сложности, как сейчас. Поэтому привлечение других стран должно быть приоритетом нашей внешней политики", - подчеркнул Хандогий.

Переговоры по Донбассу