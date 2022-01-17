"Для Украины никакого плана "Б" не может быть": Лавров не видит альтернативы "Минске"

Лавров снова пригрозил Украине / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз сделал громкое заявление в сторону Украины.

По его словам, для нашей страны никакого плана "Б" не может быть и все должны выполнять минские договоренности, пишет ТАСС

"Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может, есть только минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить", - сказал Лавров.

Он утверждает, что некоторые украинские официальные лица препарируют тему реинтеграции нацменьшинств таким образом, что якобы можно использовать опыт боевых действий.

"Надеюсь, что до этого не дойдет, но они достаточно опасны, особенно на фоне заявлений президента Украины Зеленского о том, что кто из граждан Украины ощущает себя русским, пусть убирается в Россию", - заключил он.

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Украина и РФ не могут договориться по "Минску"

Россия и Украина не могут договориться о реализации Минских соглашений. Одним из главных проблемных моментов является вопрос проведения выборов и передачи украино-российского участка границы, который сейчас находится под контролем гибридных войск РФ "ЛДНР".

Согласно позиции Киева, выборы в ОРДЛО должны состояться после вывода российских незаконных вооруженных формирований с отдельных районов Донбасса. Российские представители настаивают на том, чтобы выборы прошли до вывода из ОРДЛО незаконных вооруженных формирований. Только на таких условиях они готовы отдать контроль над границей.

Украина считает, что такой сценарий будет означать проведение выборов в условиях оккупации и фактической легализации российского присутствия на Донбассе. Киев категорически не намерен соглашаться с такими требованиями Москвы.

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