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"Должен уйти": Ермак сделал резкий выпад в адрес Фокина

29 сентября 2020, 23:29

Глава Офиса президента призвал скандального чиновника выйти из состава ТКГ.

Ермак рассказал о новом плане по Донбассу
Ермак призвал Фокина покинуть ТКГ / РБК-Украина

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин должен покинуть переговорную группу после своих скандальных заявлений.

Соответствующее заявление сделал он в Facebook. По его словам, РФ является участником конфликта, а не наблюдателем.

"Россия должна уйти из нашей земли, забрав все свое – армию, вооруженные формирования, военную технику, оккупационные структуры. А еще было бы неплохо, если бы Россия забрала еще и свои дипломатические ловушки, в которые попали представители Украины в предыдущие годы и с которыми мы сегодня вынуждены разбираться", – отметил Ермак

Не Фокин виноват в дипломатических неудачах, которые терпело предыдущее руководство Украины, отметил глава ОПУ.

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"Разве это господин Фокин согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украине контроля над границей с Россией? Нет, не Фокин. Может, господин Фокин согласовал обязательства консультироваться относительно изменений украинского законодательства? Нет, не Фокин. А кто в 2014 году не стал защищать Крым от захвата? Господин Фокин? Нет, не Фокин. Вы знаете фамилии", – написал Ермак.

Он также подчеркнул, что при прежнем составе украинской делегации в ТКГ никогда не удавалось достичь соглашения о двухмесячной тишине на фронте. Однако при этом глава президентского офиса отвергает заявления Фокина на заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Все это не оправдывает сегодняшние слова господина Фокина. Моя личная позиция – господин Фокин должен уйти из ТКГ", – подытожил Ермак.

Заявления Фокина о Донбассе:

  • Витольд Фокин сперва заявлял - он готов выйти из переговорного процесса по Донбассе уже в сентябре в том случае, если его инициативы не будут в течение месяца позитивно восприняты Киевом.
  • Затем утверждал - Украина должна предоставить особый статус всем районам Донецкой и Луганской областей и объявить всеобщую амнистию участникам боевых действий.
  • Более того, Фокин убежден - главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является пятый президент Украины Петр Порошенко.
  • глава МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова Витальда Фокина, члена украинской делегации ТКГ в Минске, об отсутствии признаков войны на Донбассе.
Андрей Ермак офис президента Витольд Фокин ТКГ
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