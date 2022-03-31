Две страны Совбеза ООН согласились стать гарантом безопасности - Арахамия

Две страны Совбеза ООН согласились стать гарантом безопасности Украины / УНИАН

Две страны Совета Безопасности ООН заявили о готовности стать гарантом безопасности для Украины. Речь идет о Германии и Турции.

"Поздравляем позицию Реджепа Тайипа Эрдогана, который выразил готовность Турции стать гарантом безопасности Украины, согласно предложенной нами концепции", - заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в Telegram-канале.

Вчера же о готовности предоставить Украине гарантию безопасности заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"То есть по состоянию на сегодня уже двое мощных стран-членов НАТО поддержали наши предложения. Спасибо нашим союзникам!",- добавил Арахамия.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.