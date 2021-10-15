Экс-министр экологии отказался от 2 лицензий на добычу недр: СНБО взялся за охрану окружающей среды

Алексей Данилов рассказал о портале с информацией о получивших лицензию на добычу нефти в Украине / Главред

Совет национальной безопасности и обороны работает над созданием портала с информацией о компаниях, имеющих разрешения на недропользование. В это время семья экс-министра охраны окружающей природной среды Николая Злочевского отказалась от двух лицензий, предоставленных им на добычу углеводородов – нефти, газа, угля.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова на брифинге после заседания СНБО, в 2018 году 23 компании без соответствующих нормативно-правовых актов получили подобные разрешения. В связи с этим, открыто уголовное производство, о результатах которого будет доклад уже на следующем заседании СНБО.

Между тем, всего таких компаний в Украине 3044.

"Люди, которые известны в нашей стране, продолжают отказываться от лицензий, которые в свое время они получали. На сегодняшний день мы можем поблагодарить семью Злочевских: они отказались от двух лицензий на углеводороды, принадлежавших семье Злочевских", - сказал Данилов.

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Также, по его словам, с 1 ноября заработает портал, на котором покажут все компании, получившие лицензии на полезные ископаемые в Украине.

"Вы сможете видеть все компании: кто, с кем, как аффилирован, сколько они платят налогов, каким образом у них оформлены земельные участки, когда они получили те разрешения и чем они там занимаются", - добавил секретарь СНБО.

Николай Злочевский отказался от своих лицензий / wikipedia.org

Кто такой Злочевский

Николай Злочевский был министром охраны окружающей природной среды с июня 2010 года по апрель 2012 года и до 26 февраля 2014 года заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева.

В конце 2014 года он покинул Украину, а в 2015 году Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Однако осенью 2016 его сняли с розыска.

В начале 2018 года он вернулся в Украину как владелец газодобывающей группы Burisma Holdings.

В 2020 году его подозревали во взяточничестве, а в августе текущего года стало известно, что экс-чиновник переоформил компании по добыче полезных ископаемых на своих дочерей.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны утвердил пакет санкций против российской компании MERE. К слову, это последний в Украине российский супермаркет, которые вскоре будет закрыт.

Также на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны прозвучал доклад глав СБУ и МВД по делам, связанным с госизменой.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, с 2014 года было открыто 1600 таких дел. Причем, большое их количество находится в судах до сих пор.