Российских супермаркетов в Украине не будет - СНБО

Российских супермаркетов в Украине не будет / MERE

Совет национальной безопасности и обороны утвердил пакет санкций против российской компании MERE. К слову, это последний в Украине российский супермаркет, которые вскоре будет закрыт, сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, российский магазин, который работает в Белой Церкви, уйдет из Украины.

"Применены санкции в отношении компании MERE. Она после заседания СНБО не сможет работать на территории нашей страны", - отметил Данилов.

Между тем, ранее в сентябре Данилов анонсировал, что сеть MERE "в нашей стране работать не будет" и вовсе "выход российской сети супермаркетов на украинский рынок невозможный".

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Незадолго до этого заявления СМИ писали, что директор по развитию сети MERE в Украине Артем Хоменко поделился планами о возобновлении работы супермаркет в Николаеве и других городах страны.

Напомним, на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны прозвучал доклад глав СБУ и МВД по делам, связанным с госизменой.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, с 2014 года было открыто 1600 таких дел. Причем, большое их количество находится в судах до сих пор.

Как писал Главред, накануне президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, в рамках которого сегодня был утвержден первый в истории страны План обороны. В документе прописываются основы в том числе территориальной обороны. Работа над ним продолжалась два года.