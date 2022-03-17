Если что-то пойдет не так: кто заменит Зеленского на посту президента, названо имя преемника

Владимир Зеленский - кто его заменит / Офис президента

Украинские власти начали готовиться к худшему развитию сценария войны - ЧП с президентом Владимиром Зеленским. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина разработала план "преемственности в правительстве" на случай, если с украинским лидером что-нибудь случится.

По его словам, если России удастся свергнуть нынешнего лидера, то исполняющим обязанности президента станет спикер Украины Руслан Стефанчук, пишет Express.

Эксперты считают, что новое правительство просто пронесет эстафетную палочку, зажженную Зеленским, который привил украинскому народу настолько яростный национализм, что его не ослабит даже его убийство.

Тем временем, появились сообщения о том, что предыдущие покушения на жизнь Зеленского были сорваны утечками информации от представителей российской разведки, симпатизирующих Украине и выступающих против российского вторжения.

"Твердое намерение Зеленского остаться в Киеве и возглавить усилия получило высокую оценку как в Украине, так и за рубежом. Его видео распространяются и широко обсуждаются, и они играют огромную роль в поддержании морального духа в Украине и мотивации поддерживать украинцев из-за рубежа", - говорят политологи.

Читайте такжеПочему Путин еще не избавился от Зеленского и кто в "расстрельном списке" РФПо словам научного сотрудника по России в аналитическом центре Chatham House Матье Булега, Зеленский уже герой.

"Будет ли он превращен в мученика, я не могу вам сказать. Каким бы ни был исход Зеленского, его неповиновение полностью поднимет боевой дух нации и волю к борьбе каждого гражданина Украины", - подчеркнул он.

Напомним, ранее британский таблоид назвал трех кандидатов на пост президента России.

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