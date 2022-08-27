УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Если Путину не удастся втянуть Украину в "переговоры", он перейдет к войне на истощение – Подоляк

27 августа 2022, 19:04

Планы Кремля по Украине проваливаются, поэтому Москва может устроить ряд провокаций в Европе, считает Михаил Подоляк.

Путин Подоляк
Украину не устраивают условия России по переговорам - Подоляк/ Коллаж УНИАН, Офис президента

Если президенту России Владимиру Путину не удастся втянуть Украину в так называемые "переговоры", он перейдет к войне на истощение. Для улучшения переговорной позиции Москва может отправить мигрантов на границы стран ЕС или же планировать террористические атаки на объекты инфраструктуры европейских стран. Кремль будет манипулировать и моделировать "усталость от войны" на Западе. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, чиновник рассказал о том, что если Путину не удастся втянуть Украину в, дескать, "переговоры", он, скорее всего, сосредоточится на войне на истощение. Украинское государство и общество однозначно против диалога на условиях Москвы.

"Президент Зеленский однозначно против (переговоров) и украинское общество так же непоколебимо, потому что мы полностью осознаем риски этого процесса", - отметил Подоляк.

По его словам, Москва будет пытаться добиться снижения уровня поддержки Киева со стороны Запада и усилить свою переговорную позицию.

"Они начнут закулисно манипулировать настроениями, провоцировать усталость от войны", - добавил он.

Кроме того, Подоляк предположил, что Россия может перейти к созданию кризисных ситуаций в Европе. Речь может идти об отправке мигрантов на границы стран Евросоюза или планировании терактов на объектах инфраструктуры.

Также Михаил Подоляк подчеркнул, что Украине нужно больше вооружений для того, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России. Такой сценарий предусматривает перенос войны на будущее. Украина собирается восстановить свою территориальную целостность в границах на 1991 год.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что на войне РФ против Украины началась четвертая фаза. По его мнению, она продлится 2-3 месяца до зимы. Согласно прогнозу Арестовича, продвижения войск ожидать не следует – стороны будут наносить удары по позициям друг друга.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что осень может стать решающим периодом на войне Москвы против Киева. В сентябре-октябре возможна активизация боевых действий. В ноябре интенсивность боев может снизиться. Не исключено, что весной 2023 года будет снова горячая фаза войны.

Смотрите видео Главред – Фейгин заявил, что Путин устроит в России масштабные репрессии

Другие новости:

Европа Владимир Путин Михаил Подоляк Офис президента война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:13

Словаки подписали договор с чехами и поляками, открывающий дорогу к передаче Украине МиГ-29

19:04

Если Путину не удастся втянуть Украину в "переговоры", он перейдет к войне на истощение – ПодолякВидео

18:50

Успение Пресвятой Богородицы 2022: душевные открытки, картинки и слова к важной дате

18:46

Под Мариуполем оккупанты организовали "детский лагерь", где учат убивать украинцев – советник мэраВидео

18:38

Экс-глава МИД Австрии сравнила евродипломатов с крестьянами, которые "унижаются" перед Путиным

Реклама
18:11

"Уехали из РФ - гнилушки": путинист-актер Никоненко расплевался желчью в адрес Галкина и Хаматовой

18:08

Войска РФ проваливают планы по захвату Донбасса, порой не могут пройти даже 100 м в сутки – ГайдайВидео

17:49

Украина получит подводные дроны: как они работают и для чего нужныВидео

17:33

Под Мелитополем совершил самоубийство коллаборант-"начальник полиции" - СМИ

17:21

Ударит по здоровью: почему нельзя носить золото и серебро вместе

17:02

В Украине разрешили выезжать за границу еще одной категории мужчинВидео

16:57

На Западе продвигают сделку с Путиным, но Украина не пойдет на заморозку войны – ДаниловВидео

16:33

Хотел надавить на Путина: Пионтковский заявил, что Дугин "лично участвовал в убийстве дочери"Видео

16:28

ВСУ уничтожили переправу россиян под Антоновским мостом, запуск которой анонсировал предатель СтремоусовВидео

16:20

Китайский буддийский монастырь может стать убежищем для Путина - российский оппозиционерВидео

16:03

"Вата в центре Киева": в столице продавщица аптеки отказалась обслуживать клиентку на украинском

15:54

Взрывы в Крыму повергли в панику оккупантов, у Шойгу приказали засекретить информацию – ГУРВидео

15:44

Спел "Ой у лузі червона калина": в Крыму задержали патриота Украины за "дискредитацию армии РФ"Видео

15:34

В России состоялась попытка внутреннего переворота: режим Путина может "посыпаться" - ПионтковскийВидео

15:23

"Рейтинг такой честный, как референдум в Крыму": в РФ высмеяли "нарисованную" популярность ПутинаВидео

Реклама
15:11

Алла Пугачева вернулась в Россию и попала на видеоВидео

15:09

Лимонная вода для орхидей: как приготовить волшебный эликсир для роста и суперцветения

14:58

"Он на войне и мне страшно": Ада Роговцева показала своего внука

14:54

Армия Украины накапливает вооружения и в сентябре может пойти в контрнаступление – ЖдановВидео

14:47

Кожа да кости: российская актриса Ходченкова испугала внешним видом

14:46

У Зеленского объяснили, чем обязана закончиться война РФ против Украины

14:00

85-летний сумчанин продал квартиру с дачей, а деньги отдал на нужды ВСУВидео

13:46

"В РФ постоянно тренируются разворачивать ядерное оружие": в разведке предупредили об угрозеВидео

13:31

Генерал Марченко спрогнозировал, какие трудности ждут ВСУ при освобождении Херсона

13:21

Осенью наступит решающий период в войне, новый виток эскалации будет весной 2023 - СкибицкийВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 28 августа 2022: Тельцам – деньги, Стрельцам – хорошие новости, Водолеям – сюрпризыВидео

12:56

Выцарапали слово "убийцы" на авто: россиянка удивилась, почему ее недружественно встретили в ЕвропеВидео

12:48

"Высокоточное оружие у них уже на грани": в разведке рассказали, велик ли еще у РФ запас ракетВидео

12:21

Сумская прокомментировала скандал со своим участием в спектакле по Булгакову русского режиссера

12:08

Накроет позитивной энергией: названы 9 самых лучших дней в сентябре 2022Видео

12:04

Ребенок стал сиротой за секунду: семья из Донетчины потеряла отца и дом из-за ракеты РФВидео

11:41

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2022: Овнам – долги, Весам – серьезный разговор, Скорпионам – знаки судьбыВидео

11:33

Отдать Путина под трибунал: петиция о суде над русским диктатором собрала 1,8 млн подписей

11:07

РФ сузила свои цели в Украине после провалов: эксперт назвал приоритеты КремляВидео

10:58

Приметы на 28 августа: какие 8 запретов нельзя нарушать на Успение Пресвятой БогородицыВидео

Реклама
10:48

У Путина наблюдаются признаки шизофрении, но он будет воевать до конца своих дней — разведка Украины

10:27

Погиб со второй попытки: оккупант после плена вернулся на войну, чтобы поехать домой в пакетеВидео

10:12

ВСУ могут отбросить россиян на позиции 23 февраля до конца года: американский генерал назвал условиеВидео

09:34

"Только пешком можно пройти": Гиркин начал ныть из-за ударов ВСУ по мостам на ХерсонщинеВидео

09:12

Пентагон купит для Украины ракетные комплексы NASAMS на $182 млн

08:48

Осенний дембель в РФ отменяетсямнение

08:43

После обстрела оккупантов на Запорожье погибла мама с двумя маленькими детьмиВидео

08:40

24 оккупанта 200-е: ВСУ разгромили склады боеприпасов РФ возле Чернобаевки и ИнженерногоВидео

07:50

Партизаны срывают планы РФ по "референдумам", из-за взрывов в Крыму оккупанты усиливают ПВО – ISWВидео

06:16

Путин уже проиграл эту войнумнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять