Если Путину не удастся втянуть Украину в "переговоры", он перейдет к войне на истощение – Подоляк

Украину не устраивают условия России по переговорам - Подоляк/ Коллаж УНИАН, Офис президента

Если президенту России Владимиру Путину не удастся втянуть Украину в так называемые "переговоры", он перейдет к войне на истощение. Для улучшения переговорной позиции Москва может отправить мигрантов на границы стран ЕС или же планировать террористические атаки на объекты инфраструктуры европейских стран. Кремль будет манипулировать и моделировать "усталость от войны" на Западе. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, чиновник рассказал о том, что если Путину не удастся втянуть Украину в, дескать, "переговоры", он, скорее всего, сосредоточится на войне на истощение. Украинское государство и общество однозначно против диалога на условиях Москвы.

"Президент Зеленский однозначно против (переговоров) и украинское общество так же непоколебимо, потому что мы полностью осознаем риски этого процесса", - отметил Подоляк.

По его словам, Москва будет пытаться добиться снижения уровня поддержки Киева со стороны Запада и усилить свою переговорную позицию.

"Они начнут закулисно манипулировать настроениями, провоцировать усталость от войны", - добавил он.

Кроме того, Подоляк предположил, что Россия может перейти к созданию кризисных ситуаций в Европе. Речь может идти об отправке мигрантов на границы стран Евросоюза или планировании терактов на объектах инфраструктуры.

Также Михаил Подоляк подчеркнул, что Украине нужно больше вооружений для того, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России. Такой сценарий предусматривает перенос войны на будущее. Украина собирается восстановить свою территориальную целостность в границах на 1991 год.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что на войне РФ против Украины началась четвертая фаза. По его мнению, она продлится 2-3 месяца до зимы. Согласно прогнозу Арестовича, продвижения войск ожидать не следует – стороны будут наносить удары по позициям друг друга.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что осень может стать решающим периодом на войне Москвы против Киева. В сентябре-октябре возможна активизация боевых действий. В ноябре интенсивность боев может снизиться. Не исключено, что весной 2023 года будет снова горячая фаза войны.

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