"Это не только собственность России": Зеленский сделал громкое заявление

Зеленский считает, что русский язые не принадлежит РФ / Reuters

Президент України Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России, и сказал, что языковым вопросом манипулирует сама РФ.

Соотвествующее заявление глава украинского государства озвучил во вторник, 13 июля, журналистам после Форума Украина 30.

Он добавил, что неоднократно спорил с людьми, которые считали, что между украиноязычными и русскоязычными гражданами идет война.

Также президент подчеркнул, что за независимость Украины умерло много русскоговорящих украинцев. Проблема в том, что данным вопросом манипулирует РФ.

"Русский язык не является собственностью РФ. Я так считаю", - заявил Зеленский.

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Напомним, в понедельник, 12 июля, президент РФ Владимир Путин опубликовал собственную статью на двух языках "Об историческом единстве русских и украинцев", в которой обвинил Украину в том, что она якобы не хочет возвращать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, речь идет о том, что Россия якобы "сделала все возможное для того, чтобы прекратить войну на Донбассе". А именно - заключила минские договоренности, которые Украина, как убежден Путин, якобы отказывается выполнять.

Президент Владимир Зеленский не читал самой статьи, но завидует главе РФ Владимиру Путину, у которого есть время на написание статей об Украине, но нет возможности провести встречу на уровне глав государств. В ходе переговоров можно было бы обсудить публикацию главы РФ и предоставить ему материалы для новых статей, заявил украинский гарант.

В ходе своего выступления на форуме Украина 30 Зеленский сказал, что Путин наверняка потратил много времени на статью. Для написания подобных публикаций время у него есть, тогда как на переговоры с Украиной такой возможности нет.