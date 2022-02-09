"Финляндизация Украины": о чем речь и почему об этом говорят в мире

Финляндизация Украины - что это и почему об это говорит мир / Коллаж

Финляндизация Украины - мгновенно стала частью дипломатического дискурса в мире, несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон опроверг, что употреблял такой термин.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник использовал термин холодной войны, сказав журналистам во время полета в Москву, что "финляндизация" Украины была "одной из моделей на столе" для ослабления напряженности с Россией, пишет американское издание The New York Times.

Также отмечается, что во вторник, 8 февраля, стоя рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, Макрон отрицал эту реплику, которая, по всей видимости, поставила его в спор не только с украинцами, но и со США. На данный момент эта идея активно обсуждается в дипломатических кругах.

Предыстория

8 февраля во время брифинга лидеров Украины и Франции в Киеве журналистка Bloomberg спросила у Макрона: "Вчера Вы сказали, что финляндизация Украины является одной из опций. Что Вы имели в виду?

Макрон ответил ей: "Я не употреблял таких формул. Вы использовали формулу "финляндизации." Я этого не слышал. Я говорил наоборот, что мы не можем прекратить политику открытых дверей НАТО, потому что для многих стран будет проблема – в частности, для Финляндии. Но я никогда не применял такой категоризации по отношению к Украине. Я не знаю, откуда Вы это взяли".

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Кроме того, Зеленский сказал, что впервые слышит о "финляндизации Украины".

Что такое "финляндизация"

По данным, The New York Times, термин "финляндизация" касается строгого нейтралитета Финляндии во время холодной войны, закрепленного в договоре с Москвой 1948 года, когда напряженность между Советским Союзом и Западом была на высоком уровне.

Этот договор гарантировал Финляндии, что она не столкнется с советским вторжением, но взамен она согласилась оставаться вне НАТО и позволила соседнему гиганту оказывать значительное влияние на ее внутреннюю и внешнюю политику.

Между тем, мнения экспертов расходятся по этому поводу. Одни констатируют, что уступки Москве по поводу намерений Киева на членство в НАТО противоречат тому, к чему стремилась Украина, а другие говорят, что "финляндизация" является лучшим курсом для Украины.

Также политологи считают, что Финляндия когда-то была нейтральным буферным государством между Советским Союзом и НАТО, однако теперь ситуация изменилась и она полностью совместима с НАТО и с западной "архитектурой безопасности", а также больше находится на стороне Запада.

Встреча Зеленского и Макрона в Киеве

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон встретились во время визита Макрона в Киев во вторник, 8 февраля. После переговоров лидер Франции заявил, что Франция продолжает выполнять роль посредника в конфликте на Востоке Украины и РФ военным давлением на границах давит на международное сообщество.

Также ранее лидер Франции прилетел в Киев после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в понедельник, 7 февраля.

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