Итоги переговоров Зеленского и Макрона: все подробности

Макрон прилетел в Киев после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
8 февраля в Киеве состоялась встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.
Макрон прилетел в Киев после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Стоит отметить, что визит Макрона стал первым приездом французского президента в Украину за последние 24 года.
Предыдущий визит президента Франции состоялся в 1998 году. Тогда у руля государства стоял Жак Ширак.
На брифинге президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандская встреча советников в Берлине сможет приблизить саммит на уровне лидеров.
"Киев рассчитывает, что саммит может пройти в ближайшее время", - сказал Зеленскй.
При этом Макрон заявил о необходимости вернуться к системам гарантий безопасности в Европе.
Он отметил, что этот вопрос он обсудил с президентами Украины и России Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным и европейскими лидерами.
"Я обсуждал с Путиным мое намерение восстановить порядок на Европейском континенте. В контексте вызовов безопасности нам нужно вернуться к определенным системам гарантий, чтобы они вернули нам этот порядок", - сказал Макрон.
Что еще сказал Владимир Зеленский
- Общее видение с Францией вызовов по безопасности, требующих новых подходов.
- Необходимость экономической поддержки Украины.
- В ближайшее время может состояться встреча лидеров "нормандской четверки".
Что на брифинге сказал Макрон:
- С 2014 года украинцы защищают свою Родину.
- Франция продолжает выполнять роль посредника в конфликте на Востоке Украины.
- Путин в разговоре подтвердил, что будет выполнять минские соглашения.
- Зеленский подтвердил готовность Украины выполнять минские соглашения.
- Есть военное давление на границах Украины. Этим РФ давит на международное сообщество.
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Встреча Макрона и Путина
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Москве вечером в понедельник, 7 февраля. Переговоры длились 6 часов.
После них лидеры рассказали, что обсудили, в частности, политику открытых дверей НАТО и Минск-2.
Макрон назвал президента Украины Владимира Зеленского хладнокровным в контексте того, как он держится в условиях стягивание Россией своих войск к украинской границе.
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