Итоги переговоров Зеленского и Макрона: все подробности

Зеленский и Макрон / Reuters

8 февраля в Киеве состоялась встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

Макрон прилетел в Киев после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что визит Макрона стал первым приездом французского президента в Украину за последние 24 года.

Предыдущий визит президента Франции состоялся в 1998 году. Тогда у руля государства стоял Жак Ширак.

На брифинге президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандская встреча советников в Берлине сможет приблизить саммит на уровне лидеров.

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"Киев рассчитывает, что саммит может пройти в ближайшее время", - сказал Зеленскй.

При этом Макрон заявил о необходимости вернуться к системам гарантий безопасности в Европе.

Он отметил, что этот вопрос он обсудил с президентами Украины и России Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным и европейскими лидерами.

"Я обсуждал с Путиным мое намерение восстановить порядок на Европейском континенте. В контексте вызовов безопасности нам нужно вернуться к определенным системам гарантий, чтобы они вернули нам этот порядок", - сказал Макрон.

Что еще сказал Владимир Зеленский

Общее видение с Францией вызовов по безопасности, требующих новых подходов.

Необходимость экономической поддержки Украины.

В ближайшее время может состояться встреча лидеров "нормандской четверки".

Что на брифинге сказал Макрон:

С 2014 года украинцы защищают свою Родину.

Франция продолжает выполнять роль посредника в конфликте на Востоке Украины.

Путин в разговоре подтвердил, что будет выполнять минские соглашения.

Зеленский подтвердил готовность Украины выполнять минские соглашения.

Есть военное давление на границах Украины. Этим РФ давит на международное сообщество.

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Встреча Макрона и Путина

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Москве вечером в понедельник, 7 февраля. Переговоры длились 6 часов.

После них лидеры рассказали, что обсудили, в частности, политику открытых дверей НАТО и Минск-2.

Макрон назвал президента Украины Владимира Зеленского хладнокровным в контексте того, как он держится в условиях стягивание Россией своих войск к украинской границе.

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