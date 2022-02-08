Макрон заявил, что Зеленский ведет себя хладнокровно

Макрон назвал Зеленского хладнокровным/ Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал президента Украины Владимира Зеленского хладнокровным в контексте того, как он держится в условиях стягивание Россией своих войск к украинской границе.

При этом он отметил, что Зеленский нервничает, но хорошо держится. Об этом французский лидер сказал во время совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

"Президент Зеленский – президент страны, на границе которой находится 125 тысяч российских военных и, да, он нервничает. В контексте международных комментариев Зеленский все-таки хладнокровен. Он хладнокровно себя ведет и это надо приветствовать", – сказал Макрон.

Также он отметил, что во время подписания Минских соглашений не было такого присутствия российских войск возле украинской границы. По его словам, вопросы Минских соглашений он также обсудил с Путиным. Макрон добавил, что ситуацию нужно решать на политическом уровне.

"Решение украинского вопроса может быть только политическим и база его решения – это Минские соглашения, а "нормандский формат" – это правильный формат: Украина, Россия, Франция, Германия вокруг круглого стола", – отметил президент Франции.

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Встреча Макрона и Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Москве вечером в понедельник, 7 февраля. Переговоры длились 6 часов. После них лидеры рассказали, что обсудили, в частности, политику открытых дверей НАТО и Минск-2.

Визит Макрона в Украину

Во вторник, 8 февраля, Макрон после встречи с Путиным прибудет в Украину. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это будет первый визит французского лидера за последние 24 года. Визит состоится на фоне угрозы широкомасштабной агрессии России против Украины.

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