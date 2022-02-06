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НАТО стоит объединиться из-за агрессии РФ и ужесточить санкции: итоги переговоров Макрона и Джонсона

6 февраля 2022, 11:39
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Оба государства продолжат разрабатывать санкции, которые могут ввести против России из-за ее действий в отношении Украины.

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Макрон и Джонсон обсудили ситуацию в Украине / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию в Украине и угрозу широкомасштабного вторжения России на украинскую территорию. Разговор состоялся в субботу, 5 февраля.

Собеседники оба согласились, что Североатлантический альянс должен объединиться на фоне угрозы агрессии Российской Федерации. Также Франция и Великобритания продолжат совместно работать над разработкой санкций против России на случай, если она решится на широкомасштабное вторжение в Украину, сообщается на сайте британского правительства.

Также Макрон и Джонсон обсудили укрепление восточного фланга НАТО, чтобы защитить все страны-члены объединения от российской агрессии. Однако при этом они сошлись во мнении, что ситуацию в Восточной Европе стоит пытаться решить прежде всего дипломатическим путем.

"Поиск дипломатического решения нынешней напряженности должен оставаться приоритетом", – отмечается в сообщении.

Переговоры Украины и Франции

Буквально за последнюю неделю Макрон и Зеленский провели уже два телефонных разговора. Первый состоялся 28 января – сразу после телефонного разговора с Путиным Макрон позвонил Зеленскому. Тогда лидеры Украины и Франции обсудили возобновление работы нормандского формата для урегулирования конфликта на Донбассе и деэскалации ситуации вокруг границ Украины.

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Второй раз за неделю президенты поговорили 3 февраля. Темой разговора стала, в частности, активизация нормандского формата.

"Динамика очень интенсивная. Происходит постоянное согласование позиций для того, чтобы выступить с сильной позицией в переговорах с Россией", – рассказал после второго разговора лидеров министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон 8 февраля посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским. За день до визита в Киев – 7 февраля – Макрон посетит Россию и проведет переговоры с президентом Путиным.

Британия готова ужесточить антироссийские санкции

Премьер-министр Британии Борис Джонсон посетил Украину 1 февраля. Во время совместной пресс-конференции с Джонсоном Зеленский заявил, что любые санкции действенны до вторжения, а не после. Тогда же британский премьер отметил, что его страна вместе с другими государствами готовит санкции против России, которые будут введены, "как только нога российского солдата пересечет границу".

Кроме этого, Джонсон заявил о выделении Украине дополнительно 88 млн фунтов (почти 119 млн долларов). Он добавил, что эта финансовая помощь поможет защитить страну от российского влияния.

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