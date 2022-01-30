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В МИД Франции пригрозили Путину масштабными последствиями в случае вторжения в Украину

30 января 2022, 16:59
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В стране считают, что Путин хочет контролировать своих соседей.

Франция, флаг
Франция сделала предупреждение Путину / pxhere.com

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вновь дал предупреждение президенту РФ Владимиру Путину. Он заявил, что любая новая агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия.

Каксообщает BFMTV со ссылкой на интервью главу МИД французского государства Journal de Dimanche, стратегия Франции в этой ситуации включает три компонента – жесткость с Россией, солидарность с Украиной и диалог.

"Любые новые посягательства на территориальную целостность Украины будут иметь масштабные последствия. Мы максимально ясно об этом говорим. Моя немецкая коллега уже сказала - больше ни шагу вперед, и я присоединяюсь к этому заявлению", - сказал он.

Также, по его словам, Путин, вероятно, хочет контролировать своих соседей.

Отметим, американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица как Германии, так и Эстонии сообщило, что Берлин отказывается предоставить Эстонии разрешение на передачу вооружения Украине.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с отказом правительства Германии снабжать Украину оружием, заявив, что "украинцы будут помнить это десятилетиями".

Тем временем в Сенат Соединенных Штатов внесен законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. С инициативой выступила группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий.

Авторы документа утверждают, что это позволит Украине получить военную технику "для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения".

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