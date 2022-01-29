Кулеба озвучил дипломатическую стратегию по сдерживанию России: в чем суть

Кулеба озвучил дипломатическую стратегию для противодействия агрессии РФ / УНИАН

У Украины есть продуманная дипломатическая стратегия для противодействия российской агрессии, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина инициировала разработку комплексного пакета по сдерживанию РФ, сообщает издание НВ.

"Мы еще в ноябре инициировали разработку комплексного пакета сдерживания России, в который вошли три уровня: активная дипломатия, жесткие экономические санкции против РФ, углубленное оборонное сотрудничество с нашим государством. Сейчас в эту триаду добавлен новый элемент - помощь для сохранения экономической и финансовой стабильности государства", - заявил он.

По словам министра, украинские дипломаты провели сотни часов переговоров для воплощения пакета против агрессии РФ.

"Результаты все видят. Число самолетов с "аргументами" на усиление Вооруженных сил Украины от наших союзников. Согласование между США, Великобританией, Канадой и ЕС является ключевым параметром санкционного пакета", - добавил Кулеба.

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Он также сообщил, что ранее в мире боялись заводить разговор об отключении России от SWIFT.

"Сейчас об этом продолжаются острые прения. Хотя, по нашему мнению, здесь не о чем дискутировать", - добавил министр.

Отметим, американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица как Германии, так и Эстонии сообщило, что Берлин отказывается предоставить Эстонии разрешение на передачу вооружения Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с отказом правительства Германии снабжать Украину оружием, заявив, что "украинцы будут помнить это десятилетиями".

Тем временем в Сенат Соединенных Штатов внесен законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. С инициативой выступила группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий.

Авторы документа утверждают, что это позволит Украине получить военную технику "для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения".

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