Угроза нападения РФ на Украину: Путин пока не одобрил атаку – Резников

Кремль пытается "занять позицию сил для переговоров с США и Европой", уверен глава Минобороны.
Президент России Владимир Путин еще не одобрил решение о нападении на Украину, заявил министр обороны Алексей Резников.
В интервью Le Figaro он выразил надежду, что агрессор все же не решится на эскалацию.
Глава Минобороны Украины считает, что Кремль пытается "занять позицию сил для переговоров с США и Европой".
Он уверен в том, что угрожая интервенцией, они также испытывают единство союзников в Североатлантическом альянсе и Европейском Союзе.
Вместе с тем собеседник удивился, что некоторые эксперты в США говорят об угрозе боевых действий с октября 2021 года, не вспоминая, что война началась в 2014 году с оккупации Крыма и агрессии на Донбассе.
"И с тех пор Россия продолжала применять арсенал гибридных методов с кибератаками и пропагандистскими операциями", – добавил Резников.
Напомним, ранее Сенат Соединенных Штатов внесен законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. С инициативой выступила группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий.
Авторы документа утверждают, что это позволит Украине получить военную технику "для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения".
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