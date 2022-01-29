Угроза нападения РФ на Украину: Путин пока не одобрил атаку – Резников

Глава Минобороны оценил угрозу атаки РФ / Facebook/mod.mil.rus

Президент России Владимир Путин еще не одобрил решение о нападении на Украину, заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью Le Figaro он выразил надежду, что агрессор все же не решится на эскалацию.

Глава Минобороны Украины считает, что Кремль пытается "занять позицию сил для переговоров с США и Европой".

Он уверен в том, что угрожая интервенцией, они также испытывают единство союзников в Североатлантическом альянсе и Европейском Союзе.

Вместе с тем собеседник удивился, что некоторые эксперты в США говорят об угрозе боевых действий с октября 2021 года, не вспоминая, что война началась в 2014 году с оккупации Крыма и агрессии на Донбассе.

Реклама

"И с тех пор Россия продолжала применять арсенал гибридных методов с кибератаками и пропагандистскими операциями", – добавил Резников.

Напомним, ранее Сенат Соединенных Штатов внесен законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. С инициативой выступила группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий.

Авторы документа утверждают, что это позволит Украине получить военную технику "для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения".

Читайте еще: