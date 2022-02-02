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Украина в НАТО и 120 тысяч войск РФ на границе: дипломат назвал преимущества союза с Британией

2 февраля 2022, 07:10
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Молниеносная война против Украины невозможна, однако Россия будет выжидать момента, чтобы себя проявить, считает Павел Климкин.

Украина США
Украина должна обсуждать с США и Великобританией вопросы гарантий безопасности – дипломат / УНИАН

Сейчас Украина получает возможность для заключения новых договоренностей с США и ведения переговоров по вопросам гарантий безопасности. Путь в НАТО – длительная перспектива, в то время как Киеву нужна защита уже в настоящий момент. Союз с Британией и Польшей вселяет надежды, стороны должны обсудить и вопросы безопасности. Украинскому государству нужно качественное укрепление сотрудничества, учитывая военное давление России у границ. Блицкриг невозможен, однако Москва будет выжидать момента, чтобы себя проявить. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павл Климкин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что на пути в Североатлантический альянс Киев должен укреплять сотрудничество с США. В том числе и в вопросах гарантии безопасности.

"Мы должны говорить с США именно об альянсе и гарантиях безопасности. Конечно, оружие, помощь важна, но все-таки мы не завтра и не послезавтра будем в НАТО. Мы будем туда идти – это непростой процесс. Поэтому Украину нужно защищать сегодня и завтра, а не послезавтра. И гарантии безопасности от США нам очень нужны", - отметил дипломат.

По словам бывшего главы МИД, возможный союз с Польшей и Великобританией является интересной историей. Сторонам следовало бы поставить на дискуссию вопросы сотрудничества в области безопасности.

"Я всегда был за то, чтобы еще несколько ключевых партнеров там были, включая Румынию. Начало очень хорошее. Сейчас я очень надеюсь, что возникнут вопросы сотрудничества безопасности. У Джонсона (премьер-министр Великобритании Борис Джонсон) всегда была симпатия к Украине. И, конечно, поляки – это также наши друзья. "Треугольники" всегда лучше, чем двусторонние партнерства", - добавил Климкин.

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Также он уточнил, что Украине в условиях военного давления России у границ нужно качественно усиливать сотрудничества. Блицкриг против Киева невозможен, однако российское государство будет выжидать момента, чтобы себя проявить.Читайте такжеУкраина – не пешка в битве США и РФ: CNN заявил о разногласиях администраций Байдена и Зеленского

"Поскольку у нас есть 120 тыс. российских войск на границе, то прекрасно знаем, что этого сейчас недостаточно для серьезной атаки. Мы знаем, что ни один блицкриг – здесь я хочу всех успокоить – против нас невозможен. Но Путин знает, что когда почувствует слабинку, то скажет: "А теперь это направление, а теперь это"... Поэтому мой вопрос: если не сейчас создавать союзы, то когда? Нам нужно качественное укрепление нашего сотрудничества", - подчеркнул Павел Климкин.

Союз Украины, Польши и Великобритании

Глава МИД Британии Лиз Трасс 21 января заявила о том, что Лондон видит перспективу в создании военно-политического союза с Украиной и Польшей.

По ее словам, Лондон, Киев и Варшава после прошлогодних декабрьских переговоров работают над развитием сотрудничества государств.

Британский Совет по геостратегии показал карту, на которой Великобритания, Украина и Польша показаны как союзники. В то же время Россия и Беларусь обозначены как враждебные государства.

Президент Владимир Зеленский 1 февраля в ходе своего выступления в Раде анонсировал создание нового формата при участии Украины, Польши и Великобритании.

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