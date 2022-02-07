Байден и Макрон поговорили об Украине и обсудили наращивание сил РФ возле украинских границ

Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор / twitter.com/Kevinliptakcnn

В воскресенье, 6 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Основной темой беседы двух лидеров стало обсуждение ситуации на границе Украины.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден и Макрон "обсудили дипломатические усилия, а также усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание сил РФ около границ с Украиной".

Байден и Макрон "выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".

Кроме того, президенты двух стран выразили готовность продолжить консультации с союзниками и партнерами.

Как сообщал Главред, 7 февраля - Макрон посетит Россию и проведет переговоры с президентом Путиным.

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Президент Франции планирует обсудить со своим российским коллегой вопрос деэскалации ситуации вокруг Украины. Это является основной целью его визита в Москву.

8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

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