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"Мы не пересечем свои красные линии": Кулеба высказался об итогах переговоров Путина и Макрона

8 февраля 2022, 13:26
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Глава МИД отметил, что Украина готова к диалогу.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба оценил итоги переговоров Путина и Макрона / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал итоги переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.

В ходе пресс-конференции с министрами иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии Кулеба сказал, что все ожидают, какие сигналы Макрон привез в Киев, однако Украина не пересечет свои красные линии.

"Безусловно, мы все с интересом ожидаем тех сигналов, которые привез господин Макрон из Москвы, но я уже неоднократно говорил, в том числе вчера, что мы открыты к диалогу, мы настроены конструктивно, ждем дипломатического решения, но мы не пересечем свои красные линии, и никто не сможет заставить нас их пересечь", — подчеркнул он.

Переговоры Путина и Макрона: о чем говорили президенты

Встреча лидеров стран прошла в Москве, 7 февраля.

Что сказал Путин после переговоров:

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  • встреча прошла в деловом ключе;
  • обсудили три главных требования РФ по НАТО: нерасширение, нераспространение ракет, возвращение Альянса на границы 1997 года;
  • НАТО и США якобы проигнорировали предложения России;
  • политика открытых дверей НАТО "слишком вольная";
  • НАТО якобы обозначило Россию как противника;
  • Запад продолжает "накачивать" Украину оружием;
  • Украина якобы не желает соблюдать минские соглашения и нормандские договоренности.

Что сказал Макрон после встречи:

  • ситуация серьезная и мы должны найти путь мира и стабильности в Европе, сейчас для этого еще есть время;
  • НАТО не может отказаться от политики открытых дверей, но необходимо построить новые механизмы;
  • нужно избежать какой-либо эскалации, ведь это ни в чьих интересах;
  • ближайшие дни будут решающими для деэскалации и переговоры должны этому способствовать;
  • Францию беспокоит проект новой конституции Беларуси, из которого убрали безъядерный статус, потому что это увеличивает дестабилизацию;
  • необходимо разработать гарантии безопасности для ЕС, Украины, Грузии, Беларуси и России;
  • Путин пообещал не поддерживать инициативу признать "Л/ДНР", поскольку это не соответствует минским соглашениям.

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Автор: Сергей Кущ
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Владимир Путин Эммануэль Макрон Дмитрий Кулеба новости Украины
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