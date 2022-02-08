"Мы не пересечем свои красные линии": Кулеба высказался об итогах переговоров Путина и Макрона

Дмитрий Кулеба оценил итоги переговоров Путина и Макрона / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал итоги переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.

В ходе пресс-конференции с министрами иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии Кулеба сказал, что все ожидают, какие сигналы Макрон привез в Киев, однако Украина не пересечет свои красные линии.

"Безусловно, мы все с интересом ожидаем тех сигналов, которые привез господин Макрон из Москвы, но я уже неоднократно говорил, в том числе вчера, что мы открыты к диалогу, мы настроены конструктивно, ждем дипломатического решения, но мы не пересечем свои красные линии, и никто не сможет заставить нас их пересечь", — подчеркнул он.

Переговоры Путина и Макрона: о чем говорили президенты

Встреча лидеров стран прошла в Москве, 7 февраля.

Что сказал Путин после переговоров:

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встреча прошла в деловом ключе;

обсудили три главных требования РФ по НАТО: нерасширение, нераспространение ракет, возвращение Альянса на границы 1997 года;

НАТО и США якобы проигнорировали предложения России;

политика открытых дверей НАТО "слишком вольная";

НАТО якобы обозначило Россию как противника;

Запад продолжает "накачивать" Украину оружием;

Украина якобы не желает соблюдать минские соглашения и нормандские договоренности.

Что сказал Макрон после встречи:

ситуация серьезная и мы должны найти путь мира и стабильности в Европе, сейчас для этого еще есть время;

НАТО не может отказаться от политики открытых дверей, но необходимо построить новые механизмы;

нужно избежать какой-либо эскалации, ведь это ни в чьих интересах;

ближайшие дни будут решающими для деэскалации и переговоры должны этому способствовать;

Францию беспокоит проект новой конституции Беларуси, из которого убрали безъядерный статус, потому что это увеличивает дестабилизацию;

необходимо разработать гарантии безопасности для ЕС, Украины, Грузии, Беларуси и России;

Путин пообещал не поддерживать инициативу признать "Л/ДНР", поскольку это не соответствует минским соглашениям.

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