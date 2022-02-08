"Мы не пересечем свои красные линии": Кулеба высказался об итогах переговоров Путина и Макрона

Глава МИД отметил, что Украина готова к диалогу.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал итоги переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.
В ходе пресс-конференции с министрами иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии Кулеба сказал, что все ожидают, какие сигналы Макрон привез в Киев, однако Украина не пересечет свои красные линии.
"Безусловно, мы все с интересом ожидаем тех сигналов, которые привез господин Макрон из Москвы, но я уже неоднократно говорил, в том числе вчера, что мы открыты к диалогу, мы настроены конструктивно, ждем дипломатического решения, но мы не пересечем свои красные линии, и никто не сможет заставить нас их пересечь", — подчеркнул он.
Переговоры Путина и Макрона: о чем говорили президенты
Встреча лидеров стран прошла в Москве, 7 февраля.
Что сказал Путин после переговоров:
- встреча прошла в деловом ключе;
- обсудили три главных требования РФ по НАТО: нерасширение, нераспространение ракет, возвращение Альянса на границы 1997 года;
- НАТО и США якобы проигнорировали предложения России;
- политика открытых дверей НАТО "слишком вольная";
- НАТО якобы обозначило Россию как противника;
- Запад продолжает "накачивать" Украину оружием;
- Украина якобы не желает соблюдать минские соглашения и нормандские договоренности.
Что сказал Макрон после встречи:
- ситуация серьезная и мы должны найти путь мира и стабильности в Европе, сейчас для этого еще есть время;
- НАТО не может отказаться от политики открытых дверей, но необходимо построить новые механизмы;
- нужно избежать какой-либо эскалации, ведь это ни в чьих интересах;
- ближайшие дни будут решающими для деэскалации и переговоры должны этому способствовать;
- Францию беспокоит проект новой конституции Беларуси, из которого убрали безъядерный статус, потому что это увеличивает дестабилизацию;
- необходимо разработать гарантии безопасности для ЕС, Украины, Грузии, Беларуси и России;
- Путин пообещал не поддерживать инициативу признать "Л/ДНР", поскольку это не соответствует минским соглашениям.
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