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Диалог не закончен: Путин заявил, что РФ готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

8 февраля 2022, 06:37
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Президент Владимир Путин заявил, что Запад проигнорировал озабоченности РФ о гарантиях безопасности. В России будут добиваться ответа на ключевые вопросы.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад обошел вопросы по "гарантиям безопасности". В связи с этим РФ готовит ответ США и ЕС.

Хозяин Кремля заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что "диалог не закончен", и Москва будет добиваться "ответа на ключевые вопросы".

"Подготовим ответ на ту бумагу, которую мы получили из Брюсселя и Вашингтона (...) Направим в Вашингтон и Брюссель. Там есть две вещи, которые можно обсуждать, они, правда, второстепенные. Будем добиваться ответа на ключевые вопросы. В ответе, который мы получили, я не буду вскрывать каждую статью, но ни по одному из пунктов не просто нет ответа "нет" или "да", их просто обошли. Я не считаю, что на этом наш диалог закончен", - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что Макрон рассказал о позиции Франции по "гарантиям безопасности".

Переговоры США и России по безопасности

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал два документа – проект договора РФ и США по гарантиям безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и Североатлантического альянса. В документах речь идет о том, что Москва требует гарантий от Вашингтона по вопросу отказа Украини от интеграции в НАТО и нерасширения Альянса на восток.

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10 января в Женеве состоялись переговоры США и России по безопасности. Они продолжались более восьми часов. Кремль требовал от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, НАТО якобы не только причиняет ущерб безопасности России, но и старается переложить страну на второстепенную роль в европейской и международной политике.

26 января стало известно, что посол США в России Джон Салливан привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения по безопасности. Как писало Bloomberg, Салливан доставил два документа: один - от США, второй - от НАТО.

1 февраля стало известно, что США получили письменный ответ от России по так называемым гарантиям безопасности. Такое заявление сделал официальный представитель США на условиях анонимности, при этом он отказался раскрыть содержание этого документа.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих письменных ответах по гарантиям безопасности проигнорировали российские озабоченности.

2 февраля испанская газета El Pais опубликовала полный текст ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

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