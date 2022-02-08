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"Путин уверял, что не обостряет ситуацию": Макрон рассказал о встрече с президентом РФ

8 февраля 2022, 17:01
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По словам французского лидера, Путин оправдывает стягивание российских войск к украинской границе давлением, которое якобы оказывается на Россию.

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Макрон рассказал о встрече с президентом РФ / Reuters

Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве российский президент Владимир Путин уверял своего французского коллегу, что Россия не инициирует военную эскалацию, а только "реагирует".

Об этом Макрон рассказал во время совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским во вторник, 8 февраля. Встреча лидеров состоялась в рамках визита Макрона в Киев.

По словам президента Франции, Путин оправдывает стягивание российских войск к украинской границе напряжением и давлением, которые якобы совершаются на его страну.

"Он (Путин – ред.) меня уверял, что он не является инициатором такой эскалации, а лишь реагирует. Но мы видим базы в Беларуси, маневры. Он это оправдывает давлением и напряжением. Мы сейчас находимся в процессе обсуждения, не нужно преуменьшать ситуацию", – отметил Макрон.

Французский президент также рассказал, что необходимо разработать новые системы гарантий безопасности в Европе. Он сказал, что этот вопрос обсуждал также и с Путиным.

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"Я обсуждал с Путиным мое намерение восстановить порядок на европейском континенте. В контексте вызовов безопасности нам нужно вернуться к определенным системам гарантий, чтобы они вернули нам этот порядок", – подчеркнул Макрон.

Вопрос разработки систем безопасности президент Франции также обсуждал во время встречи с Зеленским. Также Макрон отметил, что постоянно обсуждает этот вопрос с европейскими и американскими партнерами.

Встреча Зеленского и Макрона в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон встретились во время визита Макрона в Киев во вторник, 8 февраля. После переговоров лидер Франции заявил, что Франция продолжает выполнять роль посредника в конфликте на Востоке Украины и РФ военным давлением на границах давит на международное сообщество.

Лидер Франции прилетел в Киев после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в понедельник, 7 февраля.

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