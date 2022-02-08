Патрульные катера и пожарная техника: Зеленский и Макрон договорились расширить сотрудничество

Зеленский и Макрон договорились расширить сотрудничество / Офис президента Украины

Президенты Украины и Франции завершили переговоры, которые состоялись во время визита Эммануэля Макрона в Киев во вторник, 8 февраля. Они договорились, в частности, о поставках в Украину специальной техники для спасателей и наладка строительства патрульных катеров.

Также они говорили о поставках в нашу страну локомотивов. Об этом сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский во время брифинга.

"Сегодня мы финализировали договоренности и перевели в практическую стадию реализации очень важные проекты: поставка 130 локомотивов на сумму 900 миллионов евро и поставки 370 единиц пожарно-спасательной техники на 300 миллионов евро", – сказал Зеленский.

Также будет реализован проект по строительству, в частности, в городе Николаев патрульных катеров для Госпогранслужбы.

"Украина и Франция продолжат развивать сотрудничество с компанией Airbys по созданию национального перевозчика. Кроме этого, в рамках военно-технического сотрудничества между нашими государствами сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между Укроборонпромом и французской стороной", – добавил президент Украины.

Встреча Макрона и Путина

Визит Макрона в Украину состоялся после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, которая состоялась в понедельник, 7 февраля. Переговоры президентов Франции и России продолжались 6 часов. После них лидеры рассказали, что обсудили, в частности, политику открытых дверей НАТО и Минск-2.

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