"Почему не выдали мегафоны": в сети троллят длинный стол Путина во время переговоров с Макроном

Переговоры лидеров Франции и России состоялись 7 февраля. Однако условия, в которых происходила встреча, развеселили пользователей Сети.
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российскими президентом Владимиром Путним в Москве вечером в понедельник, 7 февраля. Переговоры длились 6 часов. Лидеры разговаривали, в частности, о политике открытых дверей НАТО и Минских договоренностях.
Однако внимание пользователей сети привлек длинный белый стол, за которым происходил разговор президентов Франции и России. Макрон и Путин сидели на расстоянии нескольких метров друг от друга.
Кое-кто из комментаторов отмечал, что это пропасть между Россией и цивилизованным миром. Переговоры лидеров государств породили много шуток. В частности, люди комментировали фото со столом так:
- "Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке",
- "Почему им бинокли и мегафоны не выдали? Минус организаторам",
- "Передай соль".
На фотожабах и мемах, которые появились в сети, пользователи дорисовывали Макрону мегафон, описывали вымышленный диалог в стиле "испорченного телефона", во время которого президенты не могут расслышать друг друга, а также дорисовывали им теннисные ракетки, намекая, что за таким длинным столом можно и в теннис сыграть.
Кое-кто проводил параллели между встречей Макрона и Путина и известными мультфильмами.
Встреча Макрона и Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Москве вечером в понедельник, 7 февраля. Переговоры длились 6 часов. После них лидеры рассказали, что обсудили, в частности, политику открытых дверей НАТО и Минск-2.
Визит Макрона в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 8 февраля, прибыл с рабочим визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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