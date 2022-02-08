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"Почему не выдали мегафоны": в сети троллят длинный стол Путина во время переговоров с Макроном

8 февраля 2022, 12:45
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Переговоры лидеров Франции и России состоялись 7 февраля. Однако условия, в которых происходила встреча, развеселили пользователей Сети.

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Соцсети взорвались фотожабами на встречу Макрона и Путина/ Иллюстрация из соцсетей

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российскими президентом Владимиром Путним в Москве вечером в понедельник, 7 февраля. Переговоры длились 6 часов. Лидеры разговаривали, в частности, о политике открытых дверей НАТО и Минских договоренностях.

Однако внимание пользователей сети привлек длинный белый стол, за которым происходил разговор президентов Франции и России. Макрон и Путин сидели на расстоянии нескольких метров друг от друга.

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Оригинальное фото встречи Макрона и Путина/ Сайт президента России

Кое-кто из комментаторов отмечал, что это пропасть между Россией и цивилизованным миром. Переговоры лидеров государств породили много шуток. В частности, люди комментировали фото со столом так:

  • "Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке",
  • "Почему им бинокли и мегафоны не выдали? Минус организаторам",
  • "Передай соль".
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Иллюстрация из соцсетей
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Иллюстрация из соцсетей

На фотожабах и мемах, которые появились в сети, пользователи дорисовывали Макрону мегафон, описывали вымышленный диалог в стиле "испорченного телефона", во время которого президенты не могут расслышать друг друга, а также дорисовывали им теннисные ракетки, намекая, что за таким длинным столом можно и в теннис сыграть.

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Twitter @veraizmaylova41
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Иллюстрация из соцсетей
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Иллюстрация из соцсетей
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Twitter @nashaniva

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Кое-кто проводил параллели между встречей Макрона и Путина и известными мультфильмами.

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Twitter @55privet555

Встреча Макрона и Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Москве вечером в понедельник, 7 февраля. Переговоры длились 6 часов. После них лидеры рассказали, что обсудили, в частности, политику открытых дверей НАТО и Минск-2.

Визит Макрона в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 8 февраля, прибыл с рабочим визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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