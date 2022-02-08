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Макрон прилетел в Украину: о чем будет говорить с Зеленским

8 февраля 2022, 11:07
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Лидеры Украины и Франции проведут переговоры на фоне российской угрозы.

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Макрон прилетел в Украину / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 8 февраля, прибыл с рабочим визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры проведут переговоры на фоне российской угрозы.

О прибытии французского лидера сообщил в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Имею честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона, который прибыл на встречу с Владимиром Зеленским, и министра (иностранных дел Франции) Жана-Ива Ле Дриана, который встретится с министром (иностранных дел) Дмитрием Кулебой", – отметил де Понсен.

Он подчеркнул, что переговорный день будет очень насыщенным.

Встреча президентов Украины и Франции состоится в 12:00, а в 13:40 лидеры планируют провести брифинг для прессы.

Этот визит станет первым визитом президента Франции в Украину за последние 24 года. В предыдущий раз Украину посетил тогдашний лидер Франции Жак Ширак в 1998 году.

О чем Макрон планирует поговорить с Зеленским

Макрон заявлял, что во время встречи с Зеленским планирует обсудить выполнение Минских соглашений. При этом, по словам французского лидера, есть несколько очень чувствительных вопросов, по которым и будет дискуссия. В частности, это вопрос конституционной реформы, выборов и тому подобное.

После переговоров с украинским коллегой Макрон пообщается по телефону с Путиным.

Встреча Макрона и Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Москве вечером в понедельник, 7 февраля. Переговоры длились 6 часов. После них лидеры рассказали, что обсудили, в частности, политику открытых дверей НАТО и Минск-2.

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