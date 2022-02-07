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Макрон хочет стать героем, спасшим Украину от вторжения РФ - Рolitico

7 февраля 2022, 07:33
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Мирное соглашение с Владимиром Путиным было бы для Эммануэля Макрона выгодным в преддверии президентских выборов, которые состоятся в апреле.

Путин,Макрон
Макрон встретится с Путиным 7 февраля / Reuters

Издание Politiсo усмотрело в предстоящем визите президента Франции Эммануэля Макрона в Москву его желание стать героем, который спас Украину от вторжения России, что было бы для него выгодно в преддверии президентских выборов, которые пройдут в апреле.

Отмечается, что Макрон может заключить мирное соглашение Путиным на встрече в понедельник, 7 февраля.

"Если ему это удастся, он станет героем, который предотвратил нападение на Украину. И все это как раз перед президентскими выборами во Франции в апреле. Подогревая ожидания прорыва, французские СМИ в последние дни сравнивают Макрона с бывшим президентом Николя Саркози, который успешно выступил в качестве посредника в конфликте между Россией и Грузией в 2008 году", - пишет издание.

Эксперт по международным отношениям Сирил Брет указал, что успех Макрона на переговорах с Путиным позволит ему "выделиться среди других кандидатов еще до начала президентской кампании, чтобы показать, что он способен обеспечить существование Франции на международной арене".

Автор статьи отмечает, что "многие страны в регионе и за его пределами нервничают", ведь Макрон уже намекает, что западным странам, возможно, придется пойти на компромисс с Россией.

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"Сам Путин — мастер игры в тактику "разделяй и властвуй" с западными лидерами — дает понять, что Макрон — тот, с кем он может вести дела. Французские официальные лица говорят, что Путин сказал Макрону, что он - "качественный партнер по переговорам", и сказал на прошлой неделе, что президент Франции был "единственным, с кем он может вести такие глубокие дискуссии и кто заботится о диалоге", - пишет издание.

Politiсo напомнило, что перед отъездом в Москву Макрон в интервью Journal du Dimanche и занял "покладистую позицию по отношению к Путину", сказав, что для России "правомерно" поднимать собственные вопросы безопасности, и настаивал на том, что конечной целью Путина было не завоевание Украины, а перекалибровка ее отношений с НАТО и ЕС.

"Макрон сказал, что европейским странам необходимо найти "новый баланс", при этом уважая интересы России в области безопасности, хотя он не совсем ясно дал понять, что все это означает. Он также предположил, что Россия не будет действовать в одиночку, намекнув, что западные страны должны будут что-то предложить", - говорится в статье.

Как сообщал Главред, 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон посетит с визитом Россию и встретится со своим российским коллегой.

Макрон планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос деэскалации ситуации вокруг Украины. Это является основной целью его визита в Москву.

8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, 6 февраля Макрон провел телефонный разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Основной темой беседы двух лидеров стало обсуждение ситуации на границе Украины.

Президенты "выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".

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