Сделка Путина и Макрона по Украине: в Кремле опровергли информацию СМИ

В Кремле опровергают информацию СМИ о сделке президентов по Украине / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию газеты The Financial Times о том, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон на переговорах в Москве заключили сделку по Украине.

"Это по сути неверно, Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно", - передает слова Пескова российский "Интерфакс".

Пресс-секретарь Путина также отметил, что "Франция является председательствующей в ЕС страной, Франция является членом НАТО, где Парижу не принадлежит лидерство".

"В этом блоке лидерство принадлежит совсем другой стране. О каких сделках может идти речь?", - сказал представитель Кремля.

Сделка Путина и Макрона: о чем говорилось ранее

Издание The Financial Times со ссылкой на французских официальных лиц, сообщило, что Путин и Макрон договорились, что РФ якобы "не будет осуществлять новых военных инициатив".

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По данным источника FT, Путин якобы согласился вывести из Беларуси до 30 тысяч российских военных, которые вовлечены в учения под названием Союзная решимость-2022.

Издание сообщило, что этот вопрос будет обсуждаться и на дальнейших встречах, где стороны намерены заключить соглашение о "структурированном диалоге по вопросам коллективной безопасности".

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