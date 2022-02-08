Освобождение территорий Украины и давление на Россию: Зеленский удивлен словами Путина Макрону

Мне не знаком сегодня субъект в Европе, который мог бы оказывать очень мощное давление на Россию - Зеленский / Скриншот Facebook-трансляция Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский удивился словам главы РФ Владимира Путина в ходе разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном о том, что российское руководство не выступает субъектом усиления угрозы вторжения России в украинское государство. По мнению гаранта, факт продолжения оккупации территории Украины свидетельствует об отсутствии в Европе сил, которые могли бы оказать действительно мощное давление на Москву.

Как заявил глава государства во вторник, 8 февраля, в ходе брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном, он удивлен словами Путина, который отрицает агрессивную роль России в условиях возможной эскалации российско-украинского конфликта.

Читайте такжеПатрульные катера и пожарная техника: Зеленский и Макрон договорились расширить сотрудничествоКак полагает гарант, в Европе нет сил, которые могли бы оказывать эффективное давление на Россию. На это четко указывает ситуация, когда украинские территории остаются под оккупацией.

"Он сказал, что те сигналы, которые он чувствует…, что не является субъектом эскалации, что это было просто давление… Мне не знаком на сегодня субъект в Европе, который мог бы давить на Российскую Федерацию очень мощно. По крайней мере, деоккупация нашего государства пока не происходит", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Встреча Зеленского и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон 8 февраля находится с визитом в Украине. Макрон приехал в Киев после переговоров с Путиным – в Москве он находился 7 февраля. Это первая поездка главы французского государства в Украину за 24 года.

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По итогам переговоров Зеленский заявил, что Украина готова выполнять Минские соглашения и анонсировал встречу советников лидеров нормандского формата по Донбассу уже в ближайшее время.

Президент сказал об общем видении Украины и Франции ответов на вызовы в сфере безопасности и призвал к усилению экономической поддержки украинского государства.

Как рассказал Макрон, во время переговоров с Путиным в Москве президент РФ ему заявил о готовности России идти на реализацию "Минска". Франция продолжает быть посредником в конфликте на Донбассе. Также французский глава государства подчеркнул, что Россия оказывает военное давление у границ Украины, которое распространяется и на международное сообщество.

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