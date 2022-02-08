Зеленский рассказал, чего ожидает Украина от нормандской встречи политических советников

Зеленский объяснил, чего ожидает Украина от нормандской встречи политических советников/ Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что переговоры политических советников нормандской четверки могут приблизить проведение саммита на уровне лидеров.

Об этом глава Украинского государства заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции в Киеве во вторник, 8 февраля.

Также он отметил, что ожидает проведения такой встречи лидеров уже в ближайшее время.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время сможем провести переговоры лидеров. Надеемся, переговоры (политических советников, – ред.) в Берлине приблизят нас к саммиту "Норманди", – заявил Зеленский.

Французский президент Эммануэль Макрон во время выступления напомнил, что политические советники лидеров нормандского формата (Украины, Германии, Франции и России проведут встречу 10 февраля в Берлине.

Реклама

Встреча политических советников в Париже

В предыдущий раз политические советники встретились в нормандском формате в Париже 26 января. Тогда встреча продолжалась восемь часов. Представители Украины, России, Германии и Франции обсудили шаги по мирному урегулированию на Донбассе. По результатам встречи они согласовали совместное коммюнике и договорились о следующей встрече через две недели.

Сами лидеры нормандской четверки последний раз встречались в формате видеоконференции в ноябре 2020 года.

Ранее замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что встреча лидеров нормандского формата может быть проведена при одном условии. По его словам, это может произойти после того, как будет согласован правовой статус Донбасса.

Встреча Зеленского и Макрона в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон встретились во время визита Макрона в Киев во вторник, 8 февраля. После переговоров Макрона заявил, что Франция продолжает выполнять роль посредника в конфликте на Востоке Украины и РФ военным давлением на границах давит на международное сообщество.

Лидер Франции прилетел в Киев после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в понедельник, 7 февраля.

Читайте также: