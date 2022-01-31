Выяснилась дата встречи советников "нормандской четверки"

Дата встречи советников нормандской четверки / Фото: tellerreport.com

Следующая встреча советников "нормандской четверки" состоится в Берлине в четверг, 10 февраля. Об этом сообщил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер во время брифинга.

"Как вы знаете, Франция и Германия активно занимаются этим вопросом (урегулированием ситуации вокруг Украины, - ред.), советники по национальной безопасности встретились в нормандском формате несколько дней назад. 10 февраля будет еще один раунд в Берлине", - заявил он.

При этом де Ривьер добавил, что Франция будет делать все возможное, чтобы способствовать эскалации ситуации вокруг Украины.

Телефонные переговоры Макрона и Путина

В пятницу, 28 января, состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и хозяина Кремля Владимира Путина. По итогам переговоров Кремль выпустил заявление, а в Елисейском дворце деталей не сообщили.

Москва сообщила, что Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности. Как утверждают в Кремле, Путин заявил об игнорировании США и НАТО требований России по "гарантиям безопасности". Речь идет о нерасширении Альянса, отказе Украины от вступления в военно-политический блок Запада и возвращении инфраструктуры организации на позиции 1997 года.

Россия готова продолжать переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата. Однако, как заявил Путин, Москва, дескать, ждет от Киева реализации Минских соглашений, которые якобы должны включать переговоры Украины с российскими оккупационными администрациями "ДНР" и "ЛНР" по особому статусу ОРДЛО.

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