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Россия поставила условие для встречи лидеров нормандского формата

26 января 2022, 22:52

По словам Козака, это может произойти после того, как будет согласован правовой статус Донбасса.

Козак
Дмитрий Козак / УНИАН

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что встреча лидеров нормандского формата может быть проведена при одном условии.

По его словам, это может произойти после того, как будет согласован правовой статус Донбасса.

"Саммит лидеров нормандской четверки будет возможен после того, как будут согласованы все аспекты правового статуса Донбасса для того, чтобы согласовать условия выборов в регионе", - заявил Козак на брифинге.

Козак также заявил, что во время встречи советников нормандской четверки стороны подняли вопрос соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

"Разговор был довольно откровенный. Договорились, что независимо от разночтений по минским, перемирие должно соблюдаться, и соглашение, которое подписало 22 июля должно выполнятся", - заявил Козак.

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Итоги встречи советников нормандской четверки

26 января, в Париже прошла встреча советников лидеров нормандского формата - Украины, Германии, Франции и России. Переговоры прошли на фоне обострения ситуации возле украинской границе.

Советники лидеров нормандской четверке на встрече в Париже согласовали совместное коммюнике. Это первый такой документ, о котором удалось договориться с 2019 года.

Также советники нормандской четверки договорились об еще одной встрече. Она пройдет через две недели в Берлине.

Договоренность 2020 года о прекращении огня остается актуальной.

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