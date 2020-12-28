Фракция Голос избрала нового председателя

Железняк возглавил фракцию Голос

Партия Голос сегодня избрала нового главу фракции в Раде - им стал народный депутат Ярослав Железняк, который сменил на посту Сергея Рахманина.

Как пишет партия Голос в Facebook, полномочия нового главы парламентской фракции Голос вступят в силу после официального объявления на пленарном заседании Верховной рады.

В то же время нардеп Ярослав Железняк в Telegram написал, что его заместителем станет Роман Костенко.