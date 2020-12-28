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Фракция Голос избрала нового председателя

28 декабря 2020, 21:52
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Заместителем Железняка станет Роман Костенко.

Железняк возглавил фракцию Голос

Партия Голос сегодня избрала нового главу фракции в Раде - им стал народный депутат Ярослав Железняк, который сменил на посту Сергея Рахманина.

Как пишет партия Голос в Facebook, полномочия нового главы парламентской фракции Голос вступят в силу после официального объявления на пленарном заседании Верховной рады.

В то же время нардеп Ярослав Железняк в Telegram написал, что его заместителем станет Роман Костенко.

  • Напомним, 18 июня депутаты отказались голосовать за постановление о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.
  • В связи с этим он написал заявление о выходе из фракции Голос, назвав это решение вынужденным.
  • Согласно законодательству, если депутат вышел из фракции, по спискам партии которой он был избран, политическая сила имеет право на съезде лишить его депутатского мандата. Вакарчук воспользовался такой возможностью.

Верховная Рада Ярослав Железняк новости Украины
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