Фракция Голос избрала нового председателя

Заместителем Железняка станет Роман Костенко.
Партия Голос сегодня избрала нового главу фракции в Раде - им стал народный депутат Ярослав Железняк, который сменил на посту Сергея Рахманина.
Как пишет партия Голос в Facebook, полномочия нового главы парламентской фракции Голос вступят в силу после официального объявления на пленарном заседании Верховной рады.
В то же время нардеп Ярослав Железняк в Telegram написал, что его заместителем станет Роман Костенко.
- Напомним, 18 июня депутаты отказались голосовать за постановление о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.
- В связи с этим он написал заявление о выходе из фракции Голос, назвав это решение вынужденным.
- Согласно законодательству, если депутат вышел из фракции, по спискам партии которой он был избран, политическая сила имеет право на съезде лишить его депутатского мандата. Вакарчук воспользовался такой возможностью.
Автор: Екатерина Трохимчук