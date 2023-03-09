Гарантии безопасности и "дорожная карта" в НАТО: Украина в июле ожидает прорывных решений Запада

Официальный Киев рассчитывает на следующем саммите НАТО в Вильнюсе получить документы по гарантиям безопасности Украине и вступлению в Альянс. Документ относительно интеграции в Альянс должен быть четким и максимально конкретным.
Как сообщает РБК-Украина, руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, что на саммите в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля, должен быть подписан документ по гарантиям безопасности.
По его словам, в Альянсе не против такого документа.
"Гарантии безопасности точно будут, сейчас мы уже не слышим "нет", когда о них говорим. Сейчас вопрос в том, кто первый с нами их подпишет. Считаю, что подписать такой документ в Вильнюсе вполне реально", - отметил Ермак.
Украина ожидает "дорожной карты" по вступлению в НАТО
Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига отметил, что Украина планирует на саммите Альянса получить документ, в котором будет описан четкий путь интеграции в коллективный блок безопасности Запада.
Как полагает чиновник, Киеву нужен конкретный документ.
"Мы ждем юридической реакции НАТО на нашу заявку о вступлении, документ, который укажет нам прямой путь к вступлению, без лишних процедурных шагов", - отметил Сибига.
Также Андрей Сибига подчеркнул, что в идеале документ должен содержать конкретные сроки вступления Украины в НАТО, однако в Киеве понимают сложность такого момента в условиях продолжения полномасштабной войны с агрессором Россией.
Планы Украины по вступлению в НАТО
Президент Владимир Зеленский 30 сентября 2022 после того, как глава Кремля Владимир Путин объявил об аннексии оккупированных территорий Украины, объявил о подаче Киевом заявки на вступление в Североатлантический альянс в рамках ускоренной процедуры. Как полагает украинский гарант, Украина уже прошла свой путь и стала фактически союзником Альянса.
Позже президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии поддержали интеграцию Украины в НАТО. Они призвали блок усилить военную помощь Киеву и потребовали от агрессора Москвы вывести свои войска с территории Украины.
Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что США поддерживают планы Украины по вступлению в НАТО. Двери для Киева открыты. Но решение должны поддержать все 30 государств, которые входят в Альянс.
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