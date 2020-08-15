Разъяренный "слуга народа" накинулся на журналистку во время отдыха в Турции

Герус напал на журналистов в Турции - фото 24 канал

Нардеп от Слуги народа Андрей Герус напал на съемочную группу телеканала Украина 24 во время своего отдыха в Турции.

Об этом пишет Сегодня.

Событие произошло в Турции, где журналисты снимали сюжет про элитный отдых депутата.

Нардеп забрал у журналистки удостоверение, что является препятствием журналистской деятельности. А именно статья 171-я Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что сейчас съемочную группу удерживают в отеле, Герус вызвал полицию, чтобы не отвечать на вопросы журналистов. Канал старается связаться с консулом Украины в Турции.

"Вам не стыдно за такой отдых? Во сколько он вам обошелся?" — спросила корреспондентка "Сегодня" у Геруса.

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На это нардеп ответил, что "все можно увидеть на сайте турагенства".

В сюжете телеканала Украина 24 говорится, что отель, где остановился нардеп, предлагает вип-виллы с собственным бассейном, сауной, террасой, гардеробной комнатой и отдельной комнатой для персонала. За шесть ночей такого отдыха надо выложить порядка 10 тыс. евро.

"Подробности события будут опубликованы позднее, а также журналисты обязательно узнают, сколько десятков тысяч евро Андрей Герус потратил на свой отдых и задекларирует ли эти средства", - сказал ведущий.

Напомним, ранее Олег Ляшко устроил драку с Андреем Герусом в аэропорту Борисполь и порвал нардепу рубашку. Позднее стало известно, что лидера Радикальной партии вызвали по этому делу на допрос в Бориспольскую прокуратуру.. 18 ноября Ляшко вручили подозрение о совершении преступления.