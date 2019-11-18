"Троянский конь": Ляшко вручили подозрение, а он устроил шоу

Олег Ляшко / УНИАН

Скандал вокруг драки лидера Радикальной партии Олега Ляшко с народным депутатом от Слуги народа Андреем Герусом получил продолжение. Так, бывшему нардепу вручили подозрение в Бориспольской прокуратуре.

По данным РБК-Украина, Ляшко подозревают в нанесении легких телесных повреждений Герусу. В связи с этим лидеру Радикальной партии вручили подозрение по части 2 статьи 346 "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет. При этом Ляшко подписал документ о получении подозрения.

Стоит отметить, что экс-нардеп устроил целое шоу во время получения подозрения. Видео обнародовано на его странице в Facebook. К правоохранителям Ляшко пришел с кипой бумаг и потребовал от ГПУ, СБУ, НАБУ открыть в отношении Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью.

"Приведенный "слугой" Герусом российский троянский конь уже нанес и продолжает наносить огромный ущерб национальным интересам Украины - останавливается наши производства, украинские энергетики и шахтеры теряют работу и вынуждены эмигрировать за границу, за выведенные из Украины деньги финансируется бюджет страны-агрессора", - заявил лидер Радикальной партии.

Напомним, Олег Ляшко устроил драку с Андреем Герусом в аэропорту Борисполь и порвал нардепу рубашку. Позднее стало известно, что лидера Радикальной партии вызвали по этому делу на допрос в Бориспольскую прокуратуру.