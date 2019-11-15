СМИ рассказали, какое наказание светит Ляшко за драку с Герусом

Олег Ляшко / УНИАН

Скандальному политику и экс-нардепу Радикальной партии Олегу Ляшко в правоохранительных органах подготовили подозрение в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля - после его драки с нынешним нардепом от Слуги народа Андреем Герусом в аэропорту Борисполь.

Такое сообщение опубликовал портал УП со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. "Подозрение по ч.2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). На понедельник вызывают для вручения", - заявил он.

По данным издания Кyivpost, прокуроры будут просить суд отправить Олега Ляшко под домашний арест.

К слову, часть 2 статьи 346 УК предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 4 до 7 лет.

Напомним, Олег Ляшко устроил драку с Андреем Герусом в аэропорту Борисполь и порвал нардепу рубашку. Позднее стало известно, что лидера Радикальной партии вызвали по этому делу на допрос в Бориспольскую прокуратуру.



