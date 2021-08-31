"Готовы обсудить любые волнующие Украину вопросы": Еврокомиссия проконсультирует Киев по СП-2

Еврокомиссия ответила на ноту официального Киева / Фото twitter.com/MarosSefcovic

Европейская комиссия готова проконсультировать Киев касательно дальнейшей реализации проекта "Северный поток-2".

Как пишет "Интерфакс-Украина", об этом агентству сообщили представители Еврокомиссии во вторник, 31 августа.

"Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в том числе, по вопросам энергетики и с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего выполнить их запрос о консультациях", - сообщает СМИ.

В Еврокомиссии отметили, что Европейский Союз продолжает оказывать Украине помощь, в которой та нуждается из-за строительства СП-2, который прямо угрожает безопасности страны.

"Мы по-прежнему готовы обсудить любые волнующие Украину вопросы", - заключили в Брюсселе.

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Напомним, США и Германия 21 июля достигли договоренности по Северному потоку-2. Декларация Вашингтона и Берлина предполагает ряд обещаний Украине, включая продление договора на транзит российского газа через украинскую ГТС еще на 10 лет. Если Россия развяжет новую агрессию против Украины, Германия обязуется ввести санкции против Москвы и лоббировать аналогичное решение на уровне Евросоюза.

На следующий день, 22 июля, Украина направила ноту Еврокомиссии и Германии с просьбой провести консультации по "Северному потоку-2". К такому решению власти страны пришли после официального объявления о сделке между Германией и США. Украина обеспокоена тем, что реализация СП-2 угрожает безопасности страны.

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