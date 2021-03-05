"Х*й тебе в рот": нардеп Лерос в Раде обругал Ермака

Гео Лерос / УНИАН

Гео Лерос, скандальный нардеп (ранее исключенный из президентской фракции Слуга народа), 5 марта в рамках заседания Верховной Рады с трибуны обрушился с матерными оскорблениями на руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Видео выступления Лерос выложил на YouTube.

Лерос рассказал, что на этой неделе почтовые ящики его соседей по многоэтажному дому неизвестные забросали открытками оскорбительного, хамского содержания якобы от его имени. А вечером сотрудник СБУ начал им телефонировать и приглашать на допросы в Госбюро расследований.

Лерос считает, что все эти события ‒ провокация, которую организовали Андрей Ермак и президента Украины Владимир Зеленский.

"Хочу обратиться к господину Ермаку. За это политическое преследование он будет отвечать персонально. И за все это ответственность лежит исключительно на Зеленском. И напоследок, господин Ермак, хочу вам напомнить высказывание украинского классика современности в этом жанре Геннадия Москаля [бывший губернатор Луганщины и Закарпатья ‒ Главред]: "Х*я тебе в рот, а не чтобы я замолчал", — заявил он.

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