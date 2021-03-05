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"Х*й тебе в рот": нардеп Лерос в Раде обругал Ермака

5 марта 2021, 13:58
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Гео Лерос утверждает, что против него осуществляется провокация, которую организовали глава ОП Андрей Ермак и президент Украины Владимир Зеленский.

Лерос
Гео Лерос / УНИАН

Гео Лерос, скандальный нардеп (ранее исключенный из президентской фракции Слуга народа), 5 марта в рамках заседания Верховной Рады с трибуны обрушился с матерными оскорблениями на руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Видео выступления Лерос выложил на YouTube.

Лерос рассказал, что на этой неделе почтовые ящики его соседей по многоэтажному дому неизвестные забросали открытками оскорбительного, хамского содержания якобы от его имени. А вечером сотрудник СБУ начал им телефонировать и приглашать на допросы в Госбюро расследований.

Лерос считает, что все эти события ‒ провокация, которую организовали Андрей Ермак и президента Украины Владимир Зеленский.

"Хочу обратиться к господину Ермаку. За это политическое преследование он будет отвечать персонально. И за все это ответственность лежит исключительно на Зеленском. И напоследок, господин Ермак, хочу вам напомнить высказывание украинского классика современности в этом жанре Геннадия Москаля [бывший губернатор Луганщины и Закарпатья ‒ Главред]: "Х*я тебе в рот, а не чтобы я замолчал", — заявил он.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В конце марта 2020 года в Украине разгорелся скандал после того, как Лерос обнародовал записи разговоров с Денисом Ермаком, братом главы Офиса президента Андрея Ермака; на них он якобы обсуждал взятки за содействие в назначении на высокие должности.
  • В сентябре того же года Гео Лероса исключили из фракции Слуга народа
  • Сам публично обещал бороться с "режимом", очевидно, имея в виду власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленский.
Геннадий Москаль новости Украины Андрей Ермак Гео Лерос
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