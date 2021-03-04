Лероса обвинили в запугивании соседей по дому, нардеп заявил о провокации

Гео Лерос / УНИАН

В Верховной Раде распространяются листовки с информацией о том, что народный депутат Гео Лерос якобы обустроил для себя на крыше многоквартирного дома в Киеве мансарду, к которой ограничил доступ местных жителей.

В листовке, которую публикует в своем Telegram-канале нардеп Николай Тищенко, говорится о том, что мансардой Лерос якобы завладел в доме №4 по Лабораторному переулку.

"Вся крыша дома – это мансарда Гео Лероса. Теперь ни один житель дома не имеет доступа на крышу", - говорится в листовке.

В то же время в Telegram-канале Baldtrue сообщается, что листовки с информацией о Леросе также оказались в почтовых ящиках жителей дома нардепа.

"Написано якобы от его имени, цель понятна - настроить жителей дома против нардепа ... Вся эта кампания, конечно, не отменяет ненормальности в ситуации, когда человек отхватил себе крышу целого жилого многоэтажного дома. А то, что сделал он это еще до попадания в Раду, в период работы у мэра Киева Кличко - на самом деле только добавляет истории красок", - говорится в материале.

В свою очередь сам Лерос отреагировал на листовки с компроматом на него.

Он пояснил, что к нему эти угрозы не имеют никакого отношения, и напомнил, что его дом уже месяц терроризирует "группа профессиональных манипуляторов по заказу одной гадкой личности с Офиса президента, мусора-оборотня Олега Татарова".

Нардеп извинился перед соседями и обратился к президенту: "Владимир Зеленский, это твои люди, это твоя ответственность. Ты сам пересек границу личного, тебе это не сойдет с рук".