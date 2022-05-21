Хотя бы попили вместе чаю: Елена Зеленская рассказала, как изменила война их семью с президентом

Владимир и Елена Зеленские / УНИАН

Супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала о том, что их семья с президентом Зеленским, как и огромное количество украинских семьей, сейчас разъединена из-за войны против России. Об этом сказала в интервью во время телемарафона "Единые новости".

"Он (президент Украины Владимир Зеленский – Главред) живет на работе. Мы его почти не видим. Два с половиной месяца мы вообще не виделись, общались только по телефону", — говорит Зеленская.

Первая леди отмечает, что в последнее время у их семьи наконец-то появилось несколько возможностей побыть вместе, в частности, в рамках публичных мероприятий.

"И я вам также благодарна за эту возможность, потому что мы сейчас проводим время вместе. Свидание в эфире. Это такой отличный повод попить вместе чаю", — сказала Зеленская.

По ее словам й, их семья за время войны не слишком изменилась — между ними по-прежнему царит порядок.

"Не могу сказать, что наша семья очень изменилась. Мы держимся, все хорошо, в нашей семье по-прежнему порядок. К сожалению, мы не можем посидеть, поужинать всей семьей, поговорить обо всех делах", — сказала первая леди.

В то же время, президент Зеленский сказал, что они с супругой ужинают вместе виртуально — каждый день рассказывают, кто и что ел на ужин.

"Как и все, мы ждем, что можно будет объединиться снова, как и все семьи в Украине, которые разъединены сейчас, которые ждут своих родных, близких, которые хотят снова быть вместе", — сказала Зеленская.

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Напомним, ранее Елена Зеленская призналась, что чувствует себя униженной из-за того, что должна прятаться. Хотя это необходимо из соображений безопасности.

При этом Зеленская отметила, что угроза для жизни нависла над каждым жителем Украины. И этого первая леди никогда этого не простит россиянам.

"Скрываться – это унижение. Я чувствую это унижение ежеминутно. Я никогда этого не прощу. А угроза для жизни постоянно существует для каждого из нас – для всех женщин, мужчин и детей Украины. Очевидно, всех нас уничтожить невозможно. И всякий, кто уцелеет, навсегда сохранит это чувство", – сказала Зеленская.

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