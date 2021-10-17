"Классный кейс": Комаровский назвал главное достижение Зеленского на посту президента

Комаровский назвал главное достижение Зеленского на посту президента / FACEBOOK.COM/UAKOMAR

Главным достижением команды президента Владимира Зеленского за 2,5 года у власти является цифровизация. Такое мнение высказал известный врач и телеведущий Евгений Комаровский.

На вопрос, какие успехи можно отметить за половину президентской каденции Зеленского, доктор ответил: "Цифровизацию однозначно. Это министерство, мне кажется, что Федоров (министр цифровой трансформации – ред.) однозначно на своем месте. Вот это классный кейс, все", – передает "Украина 24".

Комментируя программу "Большое строительство", Комаровский отметил:

"Когда я как человек, который регулярно мотается на автомобиле между Харьковом и Киевом, вижу, как строится эта дорога, мне хочется сказать, что это круто и плюс. Но потом, наверное, при следующей власти мы сделаем аудит и узнаем, плюс это или минус. Может быть, за эти деньги можно было 10 дорог построить", – сказал он.

Комаровский также рассказал, что в свое время Зеленский предлагал ему должность министра, а позже – пойти в народные депутаты, но медик отказался.

Реклама

"Мои отношения с Владимиром Александровичем абсолютно дружеские... Когда Владимир Александрович собирался в президенты, мы с ним встретились в Харькове. Я сказал, что всегда готов подсказать. Быть тем, кто советует, я однозначно могу... Владимир Александрович мне звонил, звал в команду, звал в министры. Я сказал, что организация здравоохранения - это не мое, но я всегда могу быть рядом в качестве человека, который всегда может сказать, что стоит за этой темой в медицине - медицинская наука, польза для людей или бизнес? Я отказал ему", – объяснил Комаровский.

"Я сказал - ни в каких депутатах нет смысла, зачем мне нужны депутаты? Я могу давать свои советы, поэтому мы сошлись на должности внештатного советника... О том, что я буду министром, говорили все, кроме меня. Я в министры не собирался", – отметил он.

Зеленский и второй срок