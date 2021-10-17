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"Классный кейс": Комаровский назвал главное достижение Зеленского на посту президента

17 жовтня 2021, 12:46

По мнению известного украинского врача, основным достижением украинской власти в период президентства Зеленского является цифровизация.

Комаровский
Комаровский назвал главное достижение Зеленского на посту президента / FACEBOOK.COM/UAKOMAR

Главным достижением команды президента Владимира Зеленского за 2,5 года у власти является цифровизация. Такое мнение высказал известный врач и телеведущий Евгений Комаровский.

На вопрос, какие успехи можно отметить за половину президентской каденции Зеленского, доктор ответил: "Цифровизацию однозначно. Это министерство, мне кажется, что Федоров (министр цифровой трансформации – ред.) однозначно на своем месте. Вот это классный кейс, все", – передает "Украина 24".

Комментируя программу "Большое строительство", Комаровский отметил:

"Когда я как человек, который регулярно мотается на автомобиле между Харьковом и Киевом, вижу, как строится эта дорога, мне хочется сказать, что это круто и плюс. Но потом, наверное, при следующей власти мы сделаем аудит и узнаем, плюс это или минус. Может быть, за эти деньги можно было 10 дорог построить", – сказал он.

Комаровский также рассказал, что в свое время Зеленский предлагал ему должность министра, а позже – пойти в народные депутаты, но медик отказался.

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"Мои отношения с Владимиром Александровичем абсолютно дружеские... Когда Владимир Александрович собирался в президенты, мы с ним встретились в Харькове. Я сказал, что всегда готов подсказать. Быть тем, кто советует, я однозначно могу... Владимир Александрович мне звонил, звал в команду, звал в министры. Я сказал, что организация здравоохранения - это не мое, но я всегда могу быть рядом в качестве человека, который всегда может сказать, что стоит за этой темой в медицине - медицинская наука, польза для людей или бизнес? Я отказал ему", – объяснил Комаровский.

"Я сказал - ни в каких депутатах нет смысла, зачем мне нужны депутаты? Я могу давать свои советы, поэтому мы сошлись на должности внештатного советника... О том, что я буду министром, говорили все, кроме меня. Я в министры не собирался", – отметил он.

Зеленский и второй срок

  • Ранее Зеленский неоднократно отмечал, что планирует быть на посту президента только в течение одного срока. Это было его ключевой фразой еще в предвыборной кампании.
  • Однако в январе 2021-го глава государства во время празднования своего дня рождения поведал о своих амбициозных планах идти на второй президентский срок. Об этом он сообщил своему ближайшему окружению.
  • В марте 2021-го глава фракции и политсовета партии "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что монобольшинство будет просить Зеленского баллотироваться на второй срок.
  • Напомним, новые очередные президентские выборы в Украине должны состояться в 2024 году.
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Владимир Зеленский цифровые технологии Евгений Комаровский
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