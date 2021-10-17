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Осенняя вспышка COVID-19: Комаровский назвал главный провал власти

17 октября 2021, 09:08
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Осення вспышка COVID-19 победит весеннюю по напряженности, уверен Евгений Комаровский.

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский / Скриншот

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский прокомментировал ситуацию вокруг борьбы с коронавирусом в Украине.

По его мнению, власти в Украине уделяют недостаточно внимания пропаганде вакцинации. Своими мыслями медик поделился в эфире канала Украина 24.

Он напомнил о том, что недавно в Трускавце состоялось собрание нардепов от Слуги народа. Врач считает, что это была прекрасная возможность для пропаганды идеи вакцинации от COVID-19.

"Все иногда делается... Не хочется об этом в программе говорить - через задницу. Когда "слуги" рванули в Трускавец... у меня сразу возникла эта мысль - вы собираете людей, которые, по большому счету, на пике публичности, которые носятся по всем ток-шоу, которые общаются с кучей людей. Что сейчас волнует людей больше всего? Конечно же, тема коронавируса. Она страшно актуальна, причем осення вспышка наверняка победит весеннюю по напряженности. Особых сомнений уже нет", - говорит он.

Собеседник уверен, что мог бы дать "слгуам" полезные рекомендации по ситуации с эпидемией коронавируса.

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"Людям, которые находятся на острие информационного поля, надо как "Отче наш" знать, что такое хорошо, что такое плохо, отвечать на те самые вопросы. И было бы очень умно, если бы кто-то из Офиса президента или из руководства партии Слуга народа просто сказал бы - Евгений Олегович, мы тут все собираемся, можно, Вы приедете и дадите нам инструкцию? Как разговаривать, как рассказывать про вакцинацию, какие есть вопросы, какие спорные проблемы?", - добавил Комаровский.

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Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

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Евгений Комаровский коронавирус в Украине
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